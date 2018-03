Uboj Gašperja Tiča: Sodna dvorana premajhna za vse

Ob izrednem zanimanju javnosti se danes nadaljuje sojenje Stefanu Cakiću za uboj Gašperja Tiča. Na sodišče so prišli številni sodelavci in prijatelji pokojnega igralca, pa tudi prijatelji njegovega domnevnega morilca. Sodna dvorana je premajhna za vse.

Med zbranimi v sodni dvorani so tako med drugim Sebastjan Cavazza, Ana Dolinar, Ajda Smrekar, Lado Bizovičar, Boris Kobal, Iva Krajnc Bagola.

Kot priča je pred sodnika stopil Tičev prijatelj, natakar v gledališču, kjer je bil igralec zaposlen. Tiča je opisoval kot prijaznega, nežnega, želel si je pozornosti, nasilja pa ni prenesel.

Omenjena priča se je z igralcem družila na njegovo zadnjo noč, ko sta skupaj s še enim prijateljem obiskala več ljubljanskih lokalov. Zadnji je bil tisti nasproti železniške postaje, kjer so srečali Cakića.

Tič in Cakić sta se poznala, prvi pa je prišel pozdravit Cakić. Priča je imela občutek, da je bil Tič tistega dne obtoženemu všeč in da si želi intime z njim. On je bil namreč tisti, ki je otipaval igralca in mu večkrat rekel, naj gresta domov. To je Tič storil, čeprav se Cakić njegovima dvema prijateljema ni zdel zaupanja vreden.

Govoril tudi policist, ki je prvi prišel na kraj dogodka

Zbrani v sodni dvorani so slišali tudi izjavo policista, ki je prvi prišel na kraj dogodka. Na ulici je opazil mlajšega moškega, ki je živčno postopal. Opazil je, da ima pri sebi nož, ki mu ga je tudi sam predal. Nož je imel krvave madeže, krvava so bila tudi Cakićeva oblačila. Policistu je dejal, da je moški želel spolni odnos z njim, zato se ga je lotil.

Vstopili so v stavbo, kjer je Tič imel stanovanje. Cakić je ostal pred vhodnimi vrati, dva policista pa sta vstopila in najprej videla kri, nato pa še truplo brez znakov življenja. Takrat je policist, ki je dal danes prebrano izjavo, stopil do Cakića in ga aretiral. On se je ob tem in ves čas od prihoda policije smehljal.

Kaj se je dogajalo?

Ljubljanski policisti so 18. junija lani 44-letnega igralca našli mrtvega v stanovanju na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Ugotovili so, da naj bi ga Cakić med prepirom večkrat zabodel z ostrim predmetom, zato je Tič zaradi izkrvavitve na kraju umrl. Po navedbah policije sta se Tič in Cakić poznala. Ko sta v noči umora zapustila ljubljanski lokal, sta šla v stanovanje, kjer se je zgodil usodni spor.

Cakićev motiv za dejanje uradno še ni znan, po neuradnih informacijah pa naj bi zatrjeval, da ga je Tič hotel spolno zlorabiti. V medijih se pojavljajo tudi zapisi, da je bil Cakić v preteklosti član tujske legije in da je preprodajal prepovedane droge.