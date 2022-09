Turki aretirali vodjo slovenske celice kavaškega klana

🔴 Kırmızı bültenle aranan Sırp mafya lideri, İstanbul'da lüks villada yakalandı: Karadağ merkezli organize suç örgütü Kavac’ın Türkiye’deki uyuyan hücre sorumlusu amiço kod adlı Milan Vujotiç İstanbul’da yakalandı. Geçtiğimiz Cuma günü Maltepe ve… https://t.co/wqxeZoGhCm pic.twitter.com/2RG2sua7E3 — 📰 TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ 🇹🇷 (@tr_hbr) September 29, 2022

Obtožnica domnevne člane slovenske celice kavaškega klana bremeni, da so po Evropi kot člani hierarhično organizirane kriminalne združbe kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetaminske baze, deset kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge. Drogo so nato prepeljali v Slovenijo in jo prodajali naprej. Obtožnica je dolga skoraj 500 strani in je nedavno postala pravnomočna.

Časnik navaja, da čeprav naj bi bil zdaj aretirani Vujotić vodja slovenske celice klana, ki je skrbel za to, da denar od prodane droge iz Slovenije prispe do šefov združbe na Balkan, pa ga v obtožnici proti slovenskim članom klana ne najdemo. V tej zadevi je bilo sprva osumljenih 64 ljudi, a je tožilec specializiranega tožilstva Jože Levašič na ljubljanskem okrožnem sodišču vložil obtožnico zoper 21 obtoženih.

Obtoženi so Klemen Kadivec, Slađan Petrović, Danijel Mišljenović, Stojan Babić, Elvis Kolenović, Dejan Marijanović, Slađan Karimović, Dalibor Kožulj, Nenad Tabaković, Darko Vukojević, Darko Poraščanin, Mario Budimir, Radenko Vučenović, Slavko Tešić, Dragan Todorović, Dejan Pejovski, Marko Radoman, Drejc Kovač, Blaž Kadivec, Alen Bajc in Ivica Stojski, navaja časnik.

V prvotni različici obtožnice so bili obtoženi še trije, ki pa so na begu, zato jim bodo sodili posebej, če jih kdaj odkrijejo, med drugim navaja Delo.