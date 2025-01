Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek dogajanja na začasnem mejnem prehodu Starod, iz katerega je razvidno, da so policisti z uporabo sile ustavili dva državljana, ki sta želela prestopiti državno mejo. Državljana Albanije nista izpolnjevala pogojev za vstop v Slovenijo, zato so jima ga zavrnili. Ker se z njihovo odločitvijo nista strinjala, sta svoji vozili parkirala sredi ceste in tako ovirala promet. Direktorica Policijske uprave Koper je odredila strokovni nadzor, v sklopu katerega bo komisija preverila vse okoliščine tega postopka. Načelnik Policijske postaje Robert Žagar pa bo ob 17.30 uri pojasnil, kaj se je v preteklem tednu dogajalo na mejnem prehodu Starod.

Kot so sporočili s PU Koper, so policisti v torek, 7. januarja na začasnem mejnem prehodu Starod obravnavali državljana Albanije. Na podlagi njunih potnih listov so ugotovili, da ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Slovenijo, zato so jima vstop zavrnili. 33-letnik in 38-letnik se z njihovo odločitvijo nista strinjala in svojih vozil nista želela umakniti s ceste ter tako drugim potnikom preprečila vstop v Slovenijo. Zaradi tega so promet začasno preusmerili na drugo vstopno stezo, kjer so potniki lahko nemoteno prečkali državno mejo.

Policisti so kršiteljema izrekli globo po Zakonu o cestah. Ker nista upoštevali navodil in odredb policistov, ki so opravljali mejno kontrolo, so jima izrekli tudi globo zaradi kršitve Zakona o nadzoru državne meje. Izrečene globe sta kršitelja poravnala na kraju prekrškov.

Naknadno sta si pridobila dodatne listine, s katerima sta izkazala potrebne pogoje za vstop v Slovenijo, zato so jima policisti po preveritvi listin in plačilu globe dovolili vstop v državo.

Na družbenih omrežjih je medtem zaokrožil posnetek, na katerem je prikazano, da so policisti državljana ustavili z uporabo sile. Direktorica PU Koper je zato odredila strokovni nadzor, v sklopu katerega bo komisija preverila vse okoliščine tega postopka.

Ob 17.30 bo dogodek pojasnil še načelnik PP Ilirska Bistrica Robert Žagar.