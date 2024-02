Tudi prihodnji teden v znamenju protestov sodnikov in tožilcev

Tožilci so sicer minuli teden na vlado posredovali tudi predlog za sporazumno rešitev spora, po katerem bi se njihove plače zvišale za 1.244 evrov bruto, kolikor znaša razlika med najnižjo plačo okrajnega državnega tožilca in poslanca. Vlada je njihov poziv odstopila v reševanje ministrstvoma za notranje zadeve in pravosodje.

Sodniki in tožilci so ogorčeni, ker vlada vse do danes ni poskrbela za uresničitev ustavne odločbe glede sodniških plač, in to kljub 14-dnevnemu protestu sodnikov med 10. in 24. januarjem in nekajurni protestni prekinitvi dela državnih tožilcev 31. januarja. Zato bodo nadaljevali s protestnimi aktivnostmi, napovedujejo tudi čimprejšnjo uveljavitev svojih zahtev s pravnimi sredstvi, torej z vlaganjem tožb proti državi.

V torek se bo na seji sestal stavkovni odbor Društva državnih tožilcev Slovenije, ki bo odločal o nadaljnjih stavkovnih aktivnostih. Kot sta minuli teden v izjavi za javnost opozorila predsednik društva Boštjan Valenčič in vodja stavkovnega odbora Barbara Prevolšek Rajić, na vladni strani nimajo sogovornika. Vlada in ministrstvo za pravosodje pa se nista odzvala niti na njihovo napoved stavke, kar je v nasprotju z zakonom o stavki, ki zapoveduje, da bi se strani morali pred dnevom stavke sestati in poskušati rešiti spor.

Tožilci so sicer minuli teden na vlado posredovali tudi predlog za sporazumno rešitev spora, po katerem bi se njihove plače zvišale za 1.244 evrov bruto, kolikor znaša razlika med najnižjo plačo okrajnega državnega tožilca in poslanca. Vlada je njihov poziv odstopila v reševanje ministrstvoma za notranje zadeve in pravosodje.

Pri takojšnji izvršitvi odločbe ustavnega sodišča vztrajajo tudi sodniki, ki so minuli teden odločili, da bodo nadaljevali s protestnimi zbori na sodiščih. Prvi zbor bo v sredo, 7. februarja, nadaljevali pa jih bodo mesečno do uresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač, je za STA napovedala predsednica društva Vesna Bergant Rakočević. Je pa ob tem v društvu prevladala tudi odločitev, da sodniki protestov ne bodo več nadaljevali z omejevanjem svojega dela, saj bi bilo to v škodo ljudi, ki po mnenju sodnikov niso krivi za samovoljo in aroganco vlade in DZ. Sodniki zase predlagajo začasni dodatek v višini 1071 evrov bruto.

Na ignoranco vlade pri odpravi neustavnosti sodniških plač sodniki po novem opozarjajo tudi s števcem neuresničene ustavne odločbe, ki so ga objavili na spletni strani Slovenskega sodniškega društva in ki šteje, koliko dni je že poteklo od roka, ki ga je za uresničitev svoje odločbe določilo ustavno sodišče.

"Na ta način želimo dnevno opozarjati na nedopustno ignoriranje sodnih odločb, neodvisnosti sodstva, načela delitve oblasti in na teptanje vladavine prava s strani vlade in državnega zbora," so zapisali v društvu.

Ustavno sodišče je junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.