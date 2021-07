Tragično: moški surfal po jezeru Vogršček, iz neznanega razloga padel in utonil

V akumulacijskem jezeru Vogršček se je v nedeljo zvečer utopil 68-letni moški, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Moški je okoli 17. ure na deski za surfanje veslal proti sredini akumulacijskega jezera in po približno pol ure iz neznanega razloga padel v jezero. Ob 21.22 uri zvečer so utopljenca potapljači našli približno sto metrov od obale.

O dogodku je Policijsko upravo Nova Gorica ob 17.41 obvestil Regijski center za obveščanje Nova Gorica. Pri reševalni akciji so sodelovali tudi poklicni gasilci in potapljači javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica ter reševalci nujne medicinske pomoči. Pri iskanju moškega na delu akumulacijskega jezera, kjer so ga očividci nazadnje videli, pa so se jim pridružili tudi štirje potapljači Društva za podvodne dejavnosti Soča.

Tuja krivda je izključena

Potapljači so pregledovali območje in dno akumulacijskega jezera tudi s pomočjo čolna ter sonarja. Ko so utopljenca izvlekli iz vode, je zdravstveno osebje na kraju potrdilo smrt pokojnega in odredilo sanitarno obdukcijo, pri čemer bodo ugotovili natančen vzrok smrti. Prav tako je bila na kraju s pomočjo svojcev potrjena njegova identiteta, so še sporočili s policije.

Glede na okoliščine tragičnega dogodka so policisti tujo krivdo izključili in bodo o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.