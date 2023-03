Ko je ravno toliko govora o #nasilje in #sovražni govor. Posta danes. Eno je obravnava določenih, drugo je pa realnost. Mala šola groženj: če ne groziš konkretno ampak vsem, ni elementov kaznivega dejanja. Well done, slovensko tožilstvo in sodstvo. In takih primerov je polno. pic.twitter.com/X822u1c6f9 — Rok Ravnikar (@RRavnikar) March 14, 2023

Osumljeni je, kot je zapisano v sklepu, v dopoldanskem času dvakrat klical v Zdravstveni dom Kamnik in zdravniku Roku Ravnikarju ter medicinski sestri, ki sta se pogovarjala z njim, dejal, da njemu "ne bo nobeden govoril, kdaj bo dobil zdravila, da bo prišel v zdravstveni dom in da bo vsem polomil noge".

Rok Ravnikar je družinski zdravnik v Zdravstvenem domu Kamnik. Foto: Matej Leskovšek

Tožilstvo je Ravnikarjevo pritožbo zavrnilo in navedlo, da so jo zavrgli, ker da gre za "splošne grožnje, ki niso v toliko konkretizirane, da bi bilo mogoče sklepati, da bo osumljenec takšno dejanje storil prav zoper naključna sogovornika". "Njegove navedbe o lomljenju nog vsem v Zdravstvenem domu Kamnik namreč ne izpolnjujejo zakonskih zahtev po konkretizaciji in individualizaciji osebe, katerim so bile te grožnje namenjene," so zapisali na tožilstvu.

Ravnikar je ob tem kritičen do slovenskega sodstva in tožilstva. "Ko je ravno toliko govora o nasilju in sovražnem govoru. Pošta danes. Eno je obravnava določenih, drugo je pa realnost. Mala šola groženj: če ne groziš konkretno ampak vsem, ni elementov kaznivega dejanja. "Well done", slovensko tožilstvo in sodstvo. In takih primerov je polno," je Ravnikar zapisal v objavi.