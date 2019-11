Tožilstvo v primeru Stephan zavrglo ovadbo glede domnevno prisvojenih sredstev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadevi je tožilstvo v začetku septembra prejelo poročilo sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, ki ga je štelo kot kazensko ovadbo zoper Stephana in Moharjevo.

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je zavrglo ovadbo policije zoper Michela Stephana in njegovo nekdanjo nadrejeno na Kemijskem inštitutu Barbaro Mohar zaradi očitkov o domnevno neupravičeni prisvojitvi sredstev Kemijskega inštituta. Med drugim je ocenilo, da ni podan utemeljen sum, da sta storila očitano kaznivo dejanje.

Na sojenju libanonskemu znanstveniku Michelu Stephanu - sodili so mu zaradi domnevnega napeljevanja k uboju enega izmed vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca, sojenje pa se je na prvi stopnji maja zaključilo z obsodilno sodbo - so namreč nekatere priče izpostavile domnevo nenavadno vlogo francoskega podjetja Phosphoenix, katerega družbenika sta (vsaj takrat) še bila Stephan in Moharjeva.

Po izpovedih prič naj bi namreč Kemijski inštitut kupil in razvil določene sestavine in jih prodal Krki, denar (šlo naj bi za nekaj manj kot 300 tisoč evrov) pa naj bi prejel Phosphoenix.

Ovadba ju je bremenila zlorabe položaja ter poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja

V zadevi je na ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu stekel predkazenski postopek. V zadevi je tožilstvo v začetku septembra prejelo poročilo sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, ki ga je štelo kot kazensko ovadbo zoper Stephana in Moharjevo. Ta ju je bremenila kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja.

Tožilstvo je ovadbo zavrglo, saj je glede domnevne zlorabe položaja ugotovilo, da očitano kaznivo dejanje ni kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, glede poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja pa, da ni bil podan utemeljen sum, da sta osumljenca storila kaznivo dejanje.