Višji sodniki so zavrnili pritožbo obrambe na sodbo Michelu Stephanu, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče lani obsodilo na osem let zapora zaradi napeljevanja k uboju kolega na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca. S tem je sodba postala pravnomočna, poroča Dnevnik. Sodišče je odločilo tudi, da je treba Stephana po prestani kazni izgnati iz države.

Stephanov odvetnik Gorazd Fišer se je na sodbo namreč pritožil zaradi neizločitve nekaterih dokazov in ob zatrjevanju bistvenih kršitev določb zakona. Zahteval je razveljavitev obsodbe ali vsaj manj zapora. Po poročanju Dnevnika pa so obtoženčevo pritožbo višji sodniki v vseh točkah zavrnili, piše STA.

Višji sodniki niso ugodili tožilstvu

Na sodbo se je pritožilo tudi tožilstvo, ki pa je zahtevalo višjo kazen, in sicer devet let in pol zapora, čemur višji sodniki niso ugodili. So pa po poročanju Dnevnika v nasprotju s prvostopenjskim sodiščem tožilstvu pritrdili v oceni, da Stephan dejansko pomeni resno grožnjo za javni red in javno varnost države ter da so podani tudi razlogi za izgon po direktivi EU iz leta 2004.

Foto: STA Okrožno sodišče je maja lani v obsodilni sodbi sicer v celoti sledilo trditvam tožilstva, da je libanonski znanstvenik Stephan od sredine septembra pa do sredine oktobra 2017 iraškega prosilca za azil Alija prepričeval, naj ubije enega izmed vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca. Tragičen razplet naj bi preprečil Ali, ki je Stephanove domnevno nečedne načrte zaupal policiji.

Obtožnica je Stephana najprej bremenila kaznivega dejanja napeljevanja k umoru, a je tožilstvo med sodnim postopkom obtožbo spremenilo v kaznivo dejanje napeljevanja k uboju, za kar je zagrožena nižja kazen. Obdolžilo ga je tudi kaznivega dejanja prepovedanega prometa z orožjem. Sodni senat je Stephana spoznal za krivega obeh kaznivih dejanj. Za prvo mu je prisodil sedem let in deset mesecev zapora, za drugo pa štiri mesece zapora, nato pa mu izrekel enotno kazen osem let zapora, še navaja STA.