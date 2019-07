Sodnik v pisni sodbi Noviču: Velik motiv za umor Jamnika bi lahko imel Stephan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik senata ljubljanskega okrožnega sodišča Zvjezdan Radonjić je strankam poslal pisni odpravek oprostilne sodbe v primeru Milka Noviča. Sodba je dolga 179 strani, v njej pa piše, da je imel Novič v primerjavi z drugimi, ki so bili jezni na umorjenega Janka Jamnika, najmanjši motiv, da bi mu vzel življenje.

Po poročanju Dela je obramba z odločitvijo sodišča zadovoljna, tožilstvo pa ima po prejetju sodbe 15 dni časa za vložitev pritožbe. Ker se bodo v ponedeljek začele sodne počitnice, ko roki en mesec ne tečejo, se bo ta rok iztekel konec avgusta. Pritožbo na višje sodišče je tožilka Blanka Žgajnar, ki je za Noviča predlagala 25-letno zaporno kazen, napovedala že po ustnem izreku sodbe 16. aprila.

"Popolnoma je dokazano, da Novič ni storilec"

Noviča je sodišče v prvem sojenju spoznalo za krivega umora Janka Jamnika in ga pravnomočno obsodilo na 25-letno zaporno kazen, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo. V novem sojenju pa je Noviču sodni senat, ki mu je predsedoval sodnik Zvjezdan Radonjić, izrekel oprostilno sodbo. V izreku sodbe je Radonjić dejal, da "ne samo, da ni dokazov, da je Novič kriv, ampak je popolnoma dokazano, da ni storilec".

Sodnik Zvjezdan Radonjić je po poročanju Dela v pisni sodbi jasno nakazal, da bi velik motiv za Jamnikov umor lahko imel Michel Stephan. Foto: Planet TV

V pisni sodbi je Radonjić naštel tudi osem razlogov, na katere je oprl sklep, da Novič ni Jamnikov morilec. Med drugim je nesporen alibi, da Novič v času, ki ga je imel na voljo, ni mogel priti na kraj umora, da ga mobilni telefon ne povezuje s krajem dejanja, z orožjem pa ga ne povezujejo dokazi in pomanjkljivi posnetki nadzornega sistema ter da je obtoženi dokazal izvor kontaminacije z delci, ki so ostali od streljanja, najdenimi pri njem.

Sodnik nakazal, da bi Stephan lahko imel velik motiv za Jamnikov umor

Kot poroča Delo, je Radonjić povsem jasno nakazal, da bi Jamnikov umor lahko bil povezan z nagovarjanjem k umoru še enega izmed vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca in celo imenoval trojico, ki je imela večjo motivacijo za Jamnikov umor. Po navedbah Večera sodnik v sodbi razloži, da bi velik motiv za Jamnikov umor lahko imel Michel Stephan, ki so mu na istem sodišču sodili za napeljevanje k uboju Plavca.

Sredi maja je sodišče Stephana v tem primeru spoznalo za krivega in mu prisodilo osem let zapora, na sodbo pa je obramba napovedala pritožbo. "Možnost, da primera ne bi bila povezana, da ne bi kazala na iste storilce in isto ozadje, praktično ni," je po navedbah Dnevnika zapisal sodnik.