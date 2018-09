Milko Novič zapušča zapor na Dobu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhovno sodišče je Milku Noviču prekinilo prestajanje zaporne kazni zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Na omenjenem sodišču so pojasnili, da so se tako odločili zaradi kršitev pravice do obrambe, ki jih je Novič uveljavljal v zahtevi za varstvo zakonitosti.

Po naših informacijah so na Dobu že prejeli dopis, da lahko Milko Novič zapusti zapor. Takšna odločitev vrhovnega sodišča po poročanju STA sicer še ne pomeni, da je to ugodilo Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper sodbo, je pa lahko znak, da se bo za to odločilo.

Hribernik: Novič v zaporu po nedolžnem že tri leta in pol

Na vrhovnem sodišču informacij, da naj bi bil Novič oproščen, za zdaj niso ne potrdili ne zanikali. Novičev odvetnik Jože Hribernik je sicer prepričan, da bo vrhovno sodišče Noviča bodisi oprostilo bodisi bo sodbo razveljavilo.

Na Dobu so Hriberniku potrdili, da bo Novič iz zapora izpuščen danes, natančna ura pa še ni znana. Hribernik ob tem poudarja, da je Novič v zaporu po nedolžnem že tri leta in pol, kar označuje za "sramoto slovenskega pravosodja".

Novič pravnomočno obsojen na 25 let zapora

Nekdanji sodelavec Kemijskega inštituta Milko Novič je bil zaradi umora direktorja omenjenega inštituta Janka Jamnika pravnomočno obsojen decembra lani.

Višje sodišče je namreč po obravnavi pritožbe, ki jo je vložil Novič, potrdilo obsodbo prvostopenjskega sodišča in Noviču dosodilo 25-letno zaporno kazen. Novič je pred sodiščem sicer zanikal, da bi umoril direktorja Kemijskega inštituta.

Milko Novič je bil decembra lani pravnomočno obsojen zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Foto: Bojan Puhek

Novičeva odvetnika Jože Hribernik in Žiga Podobnik sta že decembra lani napovedala vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, kar sta storila spomladi letos. Novič je z izjemo nekaj mesecev večino časa od prijetja decembra 2014 do obsodbe preživel v priporu, po obsodbi pa so ga premestili v zapor na Dob.

Novič nedavno podal kazensko ovadbo zoper izvedenca Sabliča

Janko Jamnik je bil umorjen 16. decembra 2014 na parkirišču ob restavraciji Via Bona na Viču. Zaradi hudih poškodb je tri dni po napadu umrl v bolnišnici. Noviča so priprli kmalu zatem. Motiv za dejanje naj bi bilo maščevanje.

Spomnimo, da je Novič konec maja letos podal kazensko ovadbo zoper sodnega izvedenca Franca Sabliča. Očital mu je, da je na sodišču navajal, da ima Nacionalni forenzični laboratorij potrebne akreditacije za preiskave, ki jih je naredil v njegovem primeru, čeprav jih ni imel.

Sablič je namreč v sodnem procesu zoper Noviča pripravil izvedensko mnenje o delcih streljanja, ki so jih po umoru našli na Noviču in njegovi jakni, pri čemer je Noviča močno obremenil, na njegovo mnenje pa se je nato oprlo tudi sodišče.