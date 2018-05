Milko Novič ovadil izvedenca, ker naj bi na sodišču lagal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Milko Novič, ki prestaja zaporno kazen zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je podal kazensko ovadbo zoper sodnega izvedenca Franca Sabliča. Očita mu, da je na sodišču navajal, da ima Nacionalni forenzični laboratorij potrebne akreditacije za preiskave, ki jih je naredil v njegovem primeru, čeprav teh ni imel.

Sablič je namreč v sodnem procesu zoper Noviča pripravil izvedensko mnenje o delcih streljanja, ki so jih po umoru našli na Noviču in njegovi jakni, pri čemer je Noviča močno obremenil, na njegovo mnenje pa se je nato oprlo tudi sodišče.

O izvedenem mnenju je bil tudi zaslišan, pri čemer pa po mnenju Novičeve obrambe ni govoril resnice. Kot je namreč danes povedal eden izmed dveh Novičevih zagovornikov - Žiga Podobnik - je Sablič decembra 2015 dejal, da je Nacionalni forenzični laboratorij (NFL) akreditiran laboratorij, da je akreditiran s točno določenim postopkovnikom in da ima v postopkih in navodilu akreditirano, da jemlje vzorce tudi po 24 urah.

A se je po besedah Podobnika pozneje izkazalo, da to ne drži. NFL je namreč akreditacijo za opravljanje preiskav GSR delcev prejel šele 24. julija 2017, še danes pa nima akreditacije za odvzemanje vzorcev, je opozoril na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili ovadbo. Sabliču tudi očita, da je čas, v katerem naj bi NFL lahko jemal vzorce, namenoma raztegnil na 24 ur, da bi pokril čas, ko so bili vzorci odvzeti Noviču. Ta je namreč na odvzem prišel prostovoljno 23 ur po streljanju.

Novičeva obramba je trdno prepričana, da je Novič, ki je bil obsojen na 25 let zapora, nedolžen ter da je treba krivce iskati drugje. Foto: Bojan Puhek

Kakšen motiv bi lahko imel Sablič za krivo pričanje, Novičev odvetnik Jože Hribernik natančno ne ve. "Lahko bi čisto preprosto naredili napako, ki so jo nato poskušali na vsak način opravičiti," je dejal. Kot je namreč spomnil, je bil Sablič v času, ko se je zgodil umor, direktor NFL, nato pa je postal sodni izvedenec, ki je naredil izvedensko mnenje o tem primeru. Slednje se zdi Hriberniku tudi sicer nehigienično in protipravno.

Novičeva obramba je tako trdno prepričana, da je Novič, ki je bil obsojen na 25 let zapora, nedolžen ter da je treba krivce iskati drugje. Odvetniška kandidatka v Hribernikovi odvetniški pisarni Monika Poje je opozorila na možno povezavo s primerom libanonskega kemika Michela Stephana, ki mu na Okrožnem sodišču v Ljubljani sodijo zaradi suma napeljevanja k umoru enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca. Opozorila je, da je bil način delovanja v obeh primerih identičen.

Hribernik je pri tem dodatno opozoril, da je bil Stephan med prvimi osumljeni za umor Jamnika, a naj bi v času, ko bi moral na pregled, odšel v tujino. Spomnil je še na izjavo matere umorjenega Jamnika za medije, da se njen sin ni bal Noviča, ampak Stephana, ki naj bi mu tudi grozil.

Video: Planet TV