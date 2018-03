Novičeva obramba zoper obsodilno sodbo vložila zahtevo za varstvo zakonitosti

Milko Novič, obsojen za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Spodbija tako sodbo, s katero ga je okrožno sodišče spoznalo za krivega, kot tudi sodbo višjega sodišča, s katero je to potrdilo prvostopenjsko sodbo, sta sporočila odvetnika Jože Hribernik in Žiga Podobnik.

Kot sta sporočila Novičeva odvetnika, sta v zahtevi za varstvo zakonitosti navedla številne kršitve določb kazenskega postopka ter ustave, "kar ima za posledico nepravilnost in nezakonitost obeh sodb". "Zagovornika sva prepričana, da s tolikšnimi evidentnimi kršitvami obremenjeni sodbi ne moreta obstati, zato pričakujeva, da bo Vrhovno sodišče RS, ki bo o zahtevi za varstvo zakonitosti odločalo, slednji ugodilo," sta zapisala Hribernik in Podobnik.

Noviča je Okrožno sodišče v Ljubljani 13. aprila lani spoznalo za krivega umora Jamnika decembra 2014 in mu dosodilo 25 let zapora, sodbo pa je decembra lani potrdilo tudi višje sodišče. Novičev odvetnik je že takrat napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče.

Novič, ki je že na prestajanju kazni zapora, je sicer z izjemno nekaj mesecev večino časa od prijetja do obsodbe preživel v priporu. Novičeva obramba je zoper dva sklepa, s katerima je sodišče leta 2016 ugotavljalo, ali še obstajajo priporni razlogi zanj, in sklep sodišča, s katerim je to po Novičevi obsodbi zavrnilo predlog, da se mu odpravi pripor, vložila ustavne pritožbe. Te je ustavno sodišče obravnavalo na seji v četrtek, vendar končne odločitve v četrtek še ni sprejelo.