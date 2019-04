Tožilstvo za Noviča predlaga 25 let zapora, že danes predvidoma tudi sodba

Tožilstvo za Noviča predlaga 25 let zapora. Tožilka Blanka Žgajnar je namreč prepričana, da je dokazni postopek potrdil trditve, da je Novič kriv umora. Na drugi strani obramba pričakuje oprostilno sodbo. Novičev odvetnik Jože Hribernik namreč trdi, da za Novičevo obsodbo ni nobenih dokazov in "je čas, da se farsa po več letih zaključi".

Sodišče danes ponovno zaslišalo nemška izvedenca

Še pred tem je sodišče danes ponovno zaslišalo nemška izvedenca, ki sta pojasnjevala sledi streljanja na oblačilih in koži obtoženega Milka Noviča. Pri tem nista mogla potrditi, da sledi dokazujejo, da je Novič strelec, tega pa po njunih besedah tudi ni mogoče izključiti.

Radonjić: Novič v najslabšem primeru potreboval osem minut

Predsednik sodnega senata Zvjezdan Radonjić je tudi prebral uradni zapisnik z nedavne rekonstrukcije dogajanja v času umora, ko so na terenu merili čas, ki bi ga Novič potreboval od doma do kraja umora. Merjenje je po besedah sodnika pokazalo, da bi za to potreboval od 11 do 14 minut, v realnem času, to je pred novoletnimi prazniki, ko je gneča večja, pa od 15 do 18 minut.

Po besedah sodnika je bil čas, ki ga je Novič imel na voljo, da pride na kraj umora in tega izvede, v najslabšem primeru osem minut, to je od 19.31 do 19.39, po ugotovitvah vrhovnega sodišča, ki je ugodilo zahtevi za revizijo prvega sojenja, pa je bil ta čas lahko še krajši, in sicer šest minut, od 19.33 do 19.39, je navedel sodnik. "Prav nikakršne meritve tako ne bi mogle spraviti časa znotraj šestih ali osmih minut," je dejal sodnik.

Povedal je še, da so meritve izvedli po poti, ki je najbolj ugodna za obtožbo in najmanj ugodna za obtoženca. Tudi sicer je zavrnil očitke tožilstva, da je bila rekonstrukcija izvedena "preveč turistično". Tožilka Blanka Žgajner je namreč po rekonstrukciji ocenila, da bi se dogajanje najverjetneje odvijalo precej hitreje, kot se je v času merjenja. Kot je dejal sodnik, so celotno dogajanje, ki naj bi se začelo od takrat, ko naj bi Novič vstal s kavča, se dodatno oblekel, vzel pištolo in se pripeljal na kraj umora, izvedli, kolikor hitro se je dalo.

Kunič sodnika kazensko ovadil zaradi domnevno pristranskega sojenja

Sodni senat je danes zavrnil nekatere dokazne predloge, med drugim predlog tožilstva, da sodišče postavi nova sodna izvedenca za balistiko in kemijsko stroko. Sicer pa je tudi današnji narok zaznamovalo iskrenje med sodnikom in odvetnikom Jamnikove žene kot oškodovanke Mihom Kuničem. Slednjemu sodnik namreč ni dovolil postavljati vprašanj enemu izmed nemških izvedencev, pri drugem pa mu je vprašanja omejil.

Že pred današnjo obravnavo je Delo tudi poročalo, da je Kunič sodnika kazensko ovadil zaradi domnevno nezakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja. Radonjić je Kuniču danes očital destrukcijo dokaznega postopka in povedal, da je zoper njega podal prijavo na Odvetniško zbornico Slovenije s predlogom, da se ga izloči iz odvetniških vrst.