Primer Novič: Obramba zadeve ni smela povezati s procesom proti Mišelu Stephanu #video

Milko Novič je bil za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika obsojen na 25 let zapora. Na Dobu je preživel tri leta in pol, potem pa je včeraj nepričakovano odkorakal na prostost. Preobrat v razvpitem primeru po oceni poznavalcev ne bi smel presenetiti nikogar. Ker morilskega orožja nikoli niso našli in ker nobena od prič Noviča ni videla na kraju zločina, sodišče s tako dolgo kaznijo pade že na testu zdravega razuma.