Milko Novič po prihodu iz zapora: Svoboda je tukaj #video

"Zjutraj sem se z avtom peljal čez Ljubljano. Občutki so krasni. Si mobilen, neodvisen od paznikov. Nikogar ni treba vprašati, ali lahko nekaj narediš ali ne. Ni siren in klicanja imen za kosilo. Veliko je za sprejeti, da je svoboda tukaj," je poudaril Milko Novič.

Novič še vedno ne ve, ali je sodba zoper njega razveljavljena ali ga je vrhovno sodišče oprostilo. Odločitev o tem za zdaj še ni znana, saj odločba o tem še ni napisana in vročena strankam, so povedali na vrhovnem sodišču.

Sodišče ugodilo Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti

Da je ugodilo Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti, je vrhovno sodišče danes potrdilo v sporočilu za javnost, v katerem je dodatno pojasnilo torkovo odločitev, da Noviča izpustijo iz zapora. Kot so pojasnili, se "prekinitev izvršitve pravnomočne sodbe odredi, če se zahtevi za varstvo zakonitosti, ki je vložena v korist obsojenca, ugodi, kot je bilo v tem primeru, ali pa ko je podana zelo velika verjetnost, ki meji že na gotovost, da bo vložniku z zahtevo uspelo".

Poudarili so, da podrobnejše vsebine odločitve ne morejo posredovati, dokler odločba ne bo napisana in vročena strankam v postopku. Javnosti so sicer posredovali tudi sklep, s katerim so v torek odredili, da se Noviča, ki je bil pravnomočno obsojen na 25 let zapora, izpusti na prostost.

Iz sklepa je razvidno le, da se je sodišče za izpust odločilo na podlagi uveljavljanja kršitev pravice do obrambe. Sklep je sprejel senat vrhovnega sodišča, ki so ga sestavljali Branko Masleša kot predsednik ter Barbara Zobec, Kristina Ožbolt, Vesna Žalik in Mitja Kozamernik.

Milko Novič še vedno ne ve, ali je sodba zoper njega razveljavljena ali ga je vrhovno sodišče oprostilo. Foto: STA

Odločitev povezana z uveljavljanjem kršitev pravice do obrambe

Vrhovno sodišče je za Milka Noviča, obsojenega za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, včeraj odredilo prekinitev prestajanja zaporne kazni, so sporočili z omenjenega sodišča. Kot so zapisali, je odločitev povezana z uveljavljanjem kršitev pravice do obrambe v Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti.

Vrhovno sodišče je prekinitev prestajanja zaporne kazni odredilo na podlagi četrtega odstavka 423. člena zakona o kazenskem postopku, ki določa, da lahko vrhovno sodišče glede na vsebino zahteve za varstvo zakonitosti odredi, da se izvršitev pravnomočne sodne odločbe odloži oziroma prekine.

Kaj meni odvetnik?

Takšna odločitev vrhovnega sodišča še ni pomenila, da je tudi ugodilo Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper sodbo. Je pa lahko znak, da se bo za to odločilo, je bilo še pred uradno potrditvijo slišati neuradno. Podobno je menil tudi Novičev odvetnik Jože Hribernik, ki je bil prepričan, da bo vrhovno sodišče Noviča ali oprostilo ali pa bo sodbo razveljavilo. Poudaril je, da je Novič v zaporu po nedolžnem že tri leta in pol, kar označuje kot "sramoto slovenskega pravosodja".

Spletni portal Nova24TV je sicer poročal, da je vrhovno sodišče po njihovih zanesljivih informacijah Noviča že oprostilo, a na vrhovnem sodišču tega za zdaj niso ne potrdili ne zanikali.

Noviča so včeraj popoldne izpustili, v izjavi za medije pa je povedal, da še ne dojema, da je na prostosti. Kot je dejal, tudi 22. decembra 2014, ko so ga pridržali policisti, ni mogel verjeti, da je res, kar se dogaja. "Tako tudi zdaj težko dojemam, da gre zares," je povedal in dodal: "S pomočjo odvetnikov smo dokazali svoj prav, to mi je v veliko uteho."

Pojasnil je, da odločitve sodišča še ni videl, pričakuje pa vsaj obnovitev postopka.

Po obsodbi premeščen v zapor na Dob

Noviča je Okrožno sodišče v Ljubljani 13. aprila lani spoznalo za krivega umora Jamnika decembra 2014 in mu dosodilo 25 let zapora, sodbo pa je decembra lani potrdilo tudi višje sodišče. Novičeva odvetnika Hribernik in Žiga Podobnik sta že takrat napovedala vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, kar sta storila spomladi letos.

Novič je z izjemo nekaj mesecev večino časa od prijetja decembra 2014 do obsodbe preživel v priporu, po obsodbi pa je bil premeščen v zapor na Dob.