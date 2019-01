Stephan Iračanu Aliju obljubljal 50.000 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iračan naj bi tako lahko zaslužil več, kot pa v 15 letih poštenega dela, poroča Kanal A in dodaja, da je bil obtoženi libanonski kemik Stephan skoraj ves čas zaslišanja, ki je potekalo v arabskem jeziku, miren.

Stephan je oktobra 2017 Alija odpeljal v gozd v Ljubljani, ker se je želel prepričati, kako dobro zna ravnati z orožjem. Takrat je Ali že sodeloval s policijo, ki ga je za srečanja z domnevnim naročnikom umora ozvočila. V prevodu posnetkov pogovora med obtožencem in Alijem so navodila Stephana, kako naj s streli pokonča "civilno osebo" in kaj mora zatem storiti.

Klinični psiholog ugotovil dokaj neugodne osebnostne značilnosti

Na današnjem sojenju je pričal tudi sodni izvedenec, klinični psiholog Tristan Rigler, ki je podal svoje mnenje o tem, kakšne osebnostne značilnosti ima Stephan. Slednjega je označil kot izjemno inteligentno in superiorno osebo, ki sebe doživlja kot boljšega od okolice, rada manipulira in je izjemno impulzivna.

"Od preiskovanca sem ugotovil dokaj neugodne osebnostne značilnosti, ki jih povezujemo tudi z osebnostno motnjo, in ki morda lahko vsaj delno razložijo stvari za katere je obtožen," je po sojenju dejal Rigler.

Kar se tiče Stephanove superiornosti, je izvedenec dejal, da je v njegovem primeru ta sicer deloma upravičena, "saj gre za visoko inteligentnega človeka, z določenimi znanstvenimi dosežki". A po njegovih ugotovitvah ta vseeno nekoliko presega svojo kritičnost, je za Kanal A še dejal Rigler.