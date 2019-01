Na sojenju Stephanu o posnetkih navodil za umor Plavca

Tožilstvo Stephanu očita napeljevanje k umoru enega od vodilnih na kemijskem inštitutu Janeza Plavca. V prevodu posnetkov pogovora so navodila Stephana Iračanu Aliju, ki je sodeloval s policijo in je zaščitena priča, kako naj s streli pokonča "civilno osebo" in kaj mora zatem storiti, pišejo spletni mediji.

Iz pogovorov je po poročanju spletnega Dnevnika med drugim razvidno, da je Stephan najetemu morilcu priskrbel orožje, predal pa mu je tudi solzivec, tekočino za čiščenje prstnih odtisov ter nekaj tisoč evrov predujma. Po umoru pa naj bi Ali prejel še dodatnih 20.000 evrov.

Stephan je po navedbah medijev 16. in 17. oktobra 2017 Alija odpeljal v gozd v Ljubljani, ker se je želel prepričati, kako dobro zna ravnati z orožjem. Takrat je Ali že sodeloval s policijo in za srečanja z domnevnim naročnikom umora so ga tudi ozvočili. Po navodilih obtoženca naj bi Ali med drugim pri umoru nosil rokavice, s seboj pa naj bi imel še tekočino za brisanje prstnih odtisov, je razvidno iz posnetkov pogovorov, katerih prevod je na današnji obravnavi prebrala sodnica Sinja Božičnik.

Zaslišanje Alija bo predvidoma 21. januarja potekalo prek videokonference

Zadnjič ko se je dvojica po vadbi vračala iz gozda, ju je ustavila policija in ju aretirala. Po navedbah Alija se je Stephan prijetju močno upiral. "Ko je videl, kako lepo so z mano ravnali policisti in mi pustili celo kaditi, mi je rekel, da sem zagotovo njihov sodelavec in da se bova nekoč že še srečala, kar sem razumel kot grožnjo," je kasneje po navedbah Dnevnika komentiral Ali. Ker je zaščitena priča, naj bi zaslišanje Alija predvidoma 21. januarja potekalo prek videokonference.

Po mnenju tožilstva naj bi Stephana k umoru Plavca vodila maščevanje in sovraštvo zaradi prekinitve pogodbe leta 2010 na Kemijskem inštitutu. Obtoženec naj bi ga krivil za prepoved vstopa v Kemijski inštitut in domnevno onemogočanje njegove ponovne zaposlitve v tej ustanovi. Stephan vse navedbe v obtožbi zanika.

Med sojenjem so številne priče obrambe razlagale, da je obtoženi odličen znanstvenik, ki naj ne bi bil v konfliktu z domnevno tarčo. Danes bi sicer moral pričati Alen Kraljević, ki naj bi imel informacije o tem, da naj bi Stephan v priporu nekoga tretjega napeljeval k umoru takrat tajnega sodelavca policije Alija, vendar ga ni bilo na obravnavo, še piše Dnevnik.