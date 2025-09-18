Zunajobravnavni senat okrožnega sodišča v Ljubljani je v zadevi Lipovac izločil sodnico Vesno Pavlič Pivk in tako ugodil njeni pritožbi. Pavlič Pivk je namreč pred tem predsedniku sodišča Marjanu Pogačniku predlagala svojo izločitev, a jo je Pogačnik zavrnil. Sodnica je sicer opravila 12 predobravnavnih narokov in zaslišala 40 prič.

Sodnica tako ni odločala, ali so predlogi obrambe glede nezakonitih dokazov utemeljeni ali ne. Vesna Pavlič Pivk je julija 2023 kot neutemeljene že zavrnila vse predloge obrambe za izločitev dokazov, nato pa je višje sodišče razveljavilo prvi sklep sodnice o izločitvi dokazov in primer vrnilo v ponovno odločanje.

Predobravnavni naroki so se nato končali v začetku aprila letos, a sodnica ni sprejela odločitve, saj je predlagala svojo izločitev. Po njenem mnenju naj bi bila ta utemeljena, ker je v tej zadevi sprejela sporazume o priznanju krivde za 18 obtoženih in zato naj ne bi mogla nadaljevati kazenskega postopka zoper preostale obtožene. Kot je pred dnevi poročal Večer, je njeno izločitev nato zahtevala tudi obramba nekaterih obtoženih.

Obtoženih 39 oseb

Dokazni postopek v okviru predobravnavnega naroka v primeru hudodelske združbe, ki naj bi se ukvarjala z drogo in naj bi jo vodila brata Lipovac, se je z zaslišanjem zadnje priče končal aprila.

Del skupine naj bi trgoval z drogo na območju Slovenije, Španije, Italije in Avstrije od septembra 2019 do zaključne policijske akcije spomladi 2022. Preostali obtoženi naj bi drogo od njih kupovali in jo preprodajali.

Prvotno je bilo v tej zadevi 57 obtoženih, po priznanju krivde dela obtoženih pa jih je ostalo še 39. Ljubljansko okrožno sodišče je julija 2023 odločilo, da so vsi dokazi, ki sta jih policija in tožilstvo zbrala proti verigi 57 obtoženih trgovanja z drogo, zakoniti. A je višje sodišče lani razveljavilo odločitev prvostopenjskega sodišča in zadevo vrnilo v ponovno odločanje.