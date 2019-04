Tožilstvo Stephanu zdaj očita napeljevanje k uboju Janeza Plavca

S spremembo kvalifikacije kaznivega dejanja se je tudi znižala dolžina zaporne kazni, ki grozi libanonskemu kemiku Stephanu. Temu zdaj namesto do 30 let grozi "le" še od pet do 15 let zapora.

Po obtožnici naj bi Stephan napeljeval k uboju Plavca, ker naj bi ga krivil za še vedno veljavno prepoved vstopa na Kemijski inštitut in domnevno onemogočanje njegove ponovne zaposlitve v tej ustanovi. K uboju naj bi nagovarjal Iračana Alija, ki je danes zaščitena priča in se je, še preden bi izvršil dejanje, obrnil na policijo. Ta je nato tajno snemala njegova srečanja z Stephanom in slednjega aretirala, ko je ocenila, da ima dovolj dokazov.

Večino današnjega naroka na Okrožnem sodišču v Ljubljani so sicer namenili preverjanju skladnosti prevoda prisluhov, ki jih je policija opravila med Stephanom in Alijem, medtem ko naj bi ga Stephan nagovarjal k uboju. Stephan namreč zatrjuje, da je pogovor dejansko potekal drugače, kot ga je iz arabščine prevedel sodni tolmač, zato je napisal svojo različico, ki so jo danes primerjali s prevodom tolmača. Stephan med drugim trdi, da Aliju na posnetku ni dejal, da je treba streljati glavo, pač pa da je treba streljati v vrečo. Sodni tolmač je ob tem opozoril, da to ne drži in da je pravi prevod takšen, kot ga je opravil sam.

Iz prebranih prevodov pogovorov je sicer razbrati, da je bilo med drugim govora o tem, da se bo Ali na mesto, kjer bi ubil Plavca, pripeljal s kolesom, da bo dejanje izvedel, ko bo deževalo, ker da kamere takrat ne morejo snemati, ter da bo na pištoli uporabil dušilec. V pogovoru je Ali v nekem trenutku izrazil tudi skrbi, ali bo za opravljeno delo dobil plačilo, pri čemer pa mu je Stephan zagotovil, naj glede tega ne skrbi, ker "da to ni prvič". V nadaljevanju je nato sicer dodal, da do zdaj kaj takšnega še ni naredil v Sloveniji.

Naslednji narok bo 6. maja, ko bi bile lahko na vrsti zaključne besede.