Kemijski inštitut: v zadevi Stephan gre danes pričakovati sodbo

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so predvidene zaključne besede v sojenju Michelu Stephanu, ki ga obtožnica bremeni napeljevanja k uboju enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu, pričakovati pa je tudi že sodbo. Na istem sodišču bodo danes začeli tudi sojenje zdravnikom, ki naj bi za protiusluge naročali material pri določenem dobavitelju.

V zadevi Stephan tožilstvo omenjenemu libanonskemu znanstveniku, ki na sodbo čaka v priporu, očita kaznivo dejanje napeljevanja k uboju enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.

Tožilstvo mu očita napeljevanje k uboju

K uboju naj bi nagovarjal Iračana Alija, ki se je, še preden bi izvršil dejanje, obrnil na policijo in postal njen tajni sodelavec, danes pa je zaščitena priča. Policija je nato tajno snemala njegova srečanja s Stephanom in slednjega aretirala, ko je ocenila, da ima dovolj dokazov.

Stephanu je tožilstvo najprej očitalo kaznivo dejanje napeljevanja k umoru, za kar je zagrožena zaporna kazen do 30 let zapora, a je pred kratkim obtožnico zaradi pomanjkanja dokazov za omenjeno kaznivo dejanje spremenilo in mu očita "le" še napeljevanje k uboju. Stephan se sicer že od začetka sojenja maja lani zagovarja, da je nedolžen.