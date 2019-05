Napeljevanje k umoru na Kemijskem inštitutu: sodba Stephanu predvidoma čez teden dni

Okrožno sodišče v Ljubljani je končalo dokazni postopek v sojenju libanonskemu znanstveniku Michelu Stephanu, ki ga obtožnica bremeni napeljevanja k uboju Janeza Plavca, enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu. Sklepne besede tožilstva in obrambe so predvidene za čez teden dni, ko bo najverjetneje izrečena tudi sodba.

Še pred današnjim koncem dokaznega postopka je sodni senat pod vodstvom sodnice Sinje Božičnik zavrnil nekatere dokazne predloge obrambe. Ta je med drugim predlagala postavitev drugega sodnega tolmača za arabščino, ki bi prihajal iz tujine in bi naredil nov prevod posnetkov pogovorov, ki jih je policija posnela med Michelom Stephanom in zaščiteno pričo, Iračanom Alijem, ki naj bi ga Stephan nagovarjal k uboju Janeza Plavca.

Obramba zahteva nov prevod posnetkov pogovorov

Obtoženi in njegova obramba namreč trdita, da prevod, ki ga je naredil sodni tolmač, vsebinsko ne ustreza dejanskemu pogovoru, saj naj bi bil narejen preveč knjižno. Stephanova obramba je sodišču tudi predlagala, naj policiji odredi izročitev naprave, s katero so bili snemani pogovori med obtoženim in Alijem.

Tako bi lahko po besedah Stephanovega zagovornika Gorazda Fišerja tuji strokovnjak, ki ga je angažirala obramba, lažje preveril, ali so bili posnetki zmontirani, kar sicer zatrjuje Stephan. Trenutno namreč po besedah Fišerja tuji strokovnjak tega ne more ne potrditi ne zanikati.

Fišer je sodišču tudi predlagal, naj od policije pridobi poročilo, kako je z Alijevega telefona presnela pogovor med njim in Stephanom, ki ga je Ali posnel, še preden je odšel na policijo in ga kazensko ovadil. Ali je sicer na zaslišanju za omenjeni posnetek povedal, da ga več nima, ker so mu telefon ukradli. Fišer je o tem podvomil, zato je sodišču predlagal, naj pri policiji poizve, ali je Ali krajo prijavil.

Sodba bo najverjetneje izrečena čez teden dni

Tožilstvo je vsem predlaganim dokaznim predlogom nasprotovalo, ker da sta sodni tolmač in policija korektno opravila svoje delo, čemur je sledilo tudi sodišče ter tako zavrnilo predlagane dokazne predloge in končalo dokazni postopek. Na naslednjem naroku, ki je razpisan za 13. maj, bodo tako sledile zaključne besede, še isti dan pa bo najverjetneje izrečena tudi sodba.

Tožilka Petra Vugrinec je po današnjem naroku povedala, da se bo v zaključni besedi osredotočila na to, da je bilo Stephanu kaznivo dejanje dokazano, ter na sam predlog kazenske sankcije. Kakšno kazen bo predlagala, še ni želela povedati.

Tožilstvo Stephanu očita kaznivo dejanje napeljevanja k uboju, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora. K uboju naj bi nagovarjal Alija, ta se je, še preden bi izvršil dejanje, obrnil na policijo in postal njen tajni sodelavec. Policija je nato tajno snemala njegova srečanja s Stephanom in ga aretirala, ko je menila, da ima dovolj dokazov.