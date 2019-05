Tožilski pregon novinarjev: Lovše za postopek ni vedel, odvetnica napoveduje poizvedbo

Ljubljansko okrožno tožilstvo preganja nekdanje novinarje Dnevnika Suzano Rankov, Vesno Vuković, Primoža Cirmana in Tomaža Modica (zadnji trije so danes sodelavci Siol.net), ker so v treh člankih v Dnevniku leta 2013 objavili izsek vsebine prisluhov Tomažu Lovšetu, ki so jih policisti ujeli v kazenskem postopku zoper nekdanjega lastnika Diners Cluba Slovenija in enega od najbogatejših Slovencev.

Vsebina prisluhov se je nanašala na postopek prodaje Mercatorja hrvaškemu Agrokorju. Lovše je veljal za ključnega svetovalca takratnega lastnika in prvega moža Agrokorja Ivice Todorića. Tožilstvo meni, da so novinarji z objavo zlorabili osebne podatke, za kar jim grozi denarna kazen ali do leto dni zapora.

Vsi novinarji razen Modica, ki se je opravičil, so na sredinem predobravnavnem naroku zanikali krivdo, sojenje se začne na začetku julija. Do takrat bo sodišče izpeljalo tudi narok za Modica.

Odločalo bo sodišče

Vesna Vuković, Suzana Rankov, Primož Cirman in Tomaž Modic so zaradi objave prisluhov Tomažu Lovšetu obtoženi zlorabe osebnih podatkov. Foto: Matej Leskovšek/Bojan Puhek/STA Kot smo pisali v članku Tožilstvo nad novinarje, ker so objavili prisluhe Lovšetu, obtoženi menijo, da je pregon neupravičen. Med drugim zato, ker je sodišče v eni od dveh prvostopenjskih (in še nepravnomočnih) sodb v odškodninskih tožbah Tomaža Lovšeta proti novinarjem in medijski hiši odločilo, da je bila objava v javnem interesu.

Odvetnik, poznavalec področja varstva osebnih podatkov, ki pa ne želi biti imenovan, nam je dejal, da bo vprašanje prevlade javnega interesa nad pravico do varstva osebnih podatkov odločilno. Glede na to, da je v enem (sicer še nepravnomočnem, torej še odprtem) sodnem postopku sodišče odločilo, da je bila objava v javnem interesu, bi v tem primeru obsodba pomenila pravi absurd: dve sodišči bi namreč kljub identičnim dejanskim okoliščinam razsodili različno.

S tožilstva so nam na vprašanje, zakaj kljub temu, da se je v ločenem postopku sodišče opredelilo in potrdilo javni interes za objavo prisluhov, vztrajajo pri pregonu, odgovorili, da je "tehtanje med različnimi pravicami, ki so si lahko v koliziji oziroma ocenam morebitne prevlade javnega interesa pri navedenem kaznivem dejanju v pristojnosti sodišča".

Sojenje novinarjem se bo začelo julija. Foto: Ana Kovač

Ne le pravica, temveč dolžnost pregona

Poudarjajo, da tožilka nima le pravice, temveč dolžnost pregona.

"Pristojna tožilka je obtožni predlog vložila, ker je ocenila, da je podan utemeljen sum očitanega kaznivega dejanja. Pri oceni zakonskih znakov kaznivega dejanja in obstoja utemeljenega suma pa so državni tožilci samostojni in neodvisni in vezani zgolj na Ustavo in zakon. V primeru podanega utemeljenega suma pa ima tožilec ne le pravico, temveč dolžnost, da začne kazenski postopek."

Lovše: Za ta kazenski postopek nisem vedel Tu dodajmo, da se je na družbenem omrežju Twitter oglasil tudi Lovše in med drugim zapisal, da za postopek proti novinarjem ni vedel. Omenimo, da je praviloma oškodovanec - to je v tem primeru Lovše - obveščen o kazenskem postopku. Kot nam je danes pojasnila njegova odvetnica Tanja Martelanc, bodo opravili poizvedbo pri tožilstvu, saj je ta primer neposredno povezan z njihovima tožbama. Lovše namreč zaradi objave prisluhov toži Dnevnik. Prvi je kazenski postopek zaradi suma kršitve osebnostnih pravic in zasebnosti, ločeno pa teče še odškodninska tožba. V prvem postopku je prvostopenjsko sodišče najprej ugodilo Dnevniku, nato je višje sodišče sodbo razveljavilo, prvostopenjsko sodišče pa je ponovno zavrnilo tožbo. Lovše se je ponovno pritožil, sodišče pa še ni odločilo. Odškodninsko tožbo sta zavrnili tako okrožno kot višje sodišče, zdaj pa je Lovše vložil zahtevo za revizijo na vrhovno sodišče.

Poziva DNS ne komentirajo

Društvo novinarjev Slovenije (eden od članov upravnega odbora je Cirman) je v torek, torej dan pred prvo obravnavo, pozvalo tožilstvo k umiku obtožnice. A na tožilstvu pravijo, da poziva - tako kot same obtožnice - ne morejo niti ne smejo komentirati.