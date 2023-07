Tovorna vozila ne morejo v Luko Koper

V Luki Koper je zaradi napake na informacijskem sistemu obstalo delo na kontejnerskem terminalu, v pristanišče ne morejo niti tovorna vozila, zato so ponekod nastali zastoji na bertoški in ankaranski vpadnici. Promet tovornjakov tako urejajo policisti, je poročal Radio Slovenija. Sistem sicer zdaj vnovič teče, a v Luki še preverjajo vse procese.

V Luki Koper so za STA pojasnili, da so motnje v delovanju informacijskega sistema na kontejnerskem terminalu zaznali pred nekaj urami ter da so o tem nemudoma obvestili poslovne partnerje - agente, špediterje, avtoprevoznike in železniške operaterje -, Dars, policijo in občinsko redarsko službo.

Sistem so zvečer ponovno zagnali, so poudarili in dodali, da je zdaj v teku preverba delovanja vseh procesov. V pristanišču so novo informacijsko platformo Edifact center 2 za področje kontejnerskega terminala uvedli lani spomladi, že pri prehodu na nov sistem pa so imeli težave.

"Gre za kompleksen, vendar potreben prehod na nov sistem. Kljub večmesečnim in obsežnim pripravam, izobraževanjem in usklajevanjem s pristaniško skupnostjo se po zagonu novega sistema soočamo z določenimi težavami, ki jih sproti rešujemo," so tedaj pojasnili v Luki.