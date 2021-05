Toliko novih okužb so potrdili v sredo

V sredo so v Sloveniji ob 4.636 PCR-testih potrdili 597 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 12,9 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 15,5 odstotka.

Sedemdnevno povprečje okužb po podatkih sledilnika za covid-19 znaša 498. Po včerajšnjih podatkih je bilo v bolnišnicah 463 bolnikov, od tega 128 na intenzivni negi.

V tedenski primerjavi z pozitivnimi primeri preteklo sredo, je včeraj število okužb padlo za 23 odstotkov.

Nova sproščanja

V zadnjem tednu se epidemiološka slika v državi umirja. Sedemdnevno povprečje okužb je padlo po 600, v bolnišnicah pa je manj kot 500 oseb, s čimer sta bila izpolnjena oba pogoja za prehod v rumeno fazo.

Včeraj je tako vlada odločila, da bo od sobote na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem ter v zaprtih prostorih dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev, sprostili so delovanje kulturnih prireditev zaprtih javnih prostorih in na prostem, prav tako pa se podaljšuje obratovalni čas gostinske dejavnosti. Ta bo od ponedeljka naprej omejen med 5. in 22. uro.

Torkovi podatki:

Novosti naj bi po nekaterih napovedih na novinarski konferenci predstavila minister za notranje zadeve Aleš Hojs in državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Novinarsko konferenco bomo na SIol.net spremljali v živo.