Toliko letnega dodatka bodo v petek prejeli upokojenci

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo v petek skupaj z junijskimi pokojninami izplačal tudi letni dodatek. Prejelo ga bo 622.361 upravičencev, med njimi 609.498 uživalcev pokojnin in 12.863 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Dodatek znaša od 145 do 455 evrov, skupna vrednost sredstev je 165.537.321 evrov.

Kot so pojasnili na Zpizu, se pri določanju osnove za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg drugih prejemkov upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Letni dodatek bo 46.330 uživalcem, ki se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oziroma se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu, izplačan v celotni višini 455 evrov, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 600 evrov. Skupna višina tega dodatka je 20.907.513 evrov.

Vsem preostalim 38.801 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 600 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s celotno zavarovalno dobo oziroma v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve. Skupna višina dodatka zanje je 4.158.145 evrov, so navedli.

Zbirali so podatke o višini tuje pokojnine

Ob tem so pojasnili, da je zavod pozval 135.379 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 20. junija je bilo vrnjenih 112.224 izjav, med katerimi je 12.591 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave (110.646), bo ta mesec izplačan letni dodatek v skupni višini 33.644.028 evrov.

Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra letos, jim bo letni dodatek izplačal septembra ali novembra. Če zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do konca septembra, pa bodo novembra izplačali 145 evrov letnega dodatka oziroma v pripadajočem sorazmernem delu, so napovedali.

Junijski upokojenci bodo letni dodatek prejeli s prvo pokojnino

Kot so še pojasnili, bodo upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, letni dodatek izplačali skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

STA objavlja tabele s podatki o višini letnega dodatka za leto 2023 za prejemnike pokojnin glede na višino pokojnine in o višini letnega dodatka za leto 2023 za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja glede na višino nadomestila.