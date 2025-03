Nagrade so podelili na četrtkovi slovesnosti v Ljubljani, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dogodka se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Dodana vrednost na zaposlenega več kot sto tisoč evrov

Tehnološko podjetje RLS Merilna tehnika izdeluje senzorje pomika in zasuka za robotsko industrijo. "Vključujoče vodenje, visoko zaupanje in razvojna kultura podjetja RLS ustvarjajo okolje, v katerem zaposleni niso le sodelavci, temveč soustvarjalci. Visoka kakovost odnosov in ocena priporočenosti zaposlovalca (eNPS) se v RLS vpenjata v nadpovprečne rezultate in dodano vrednost več kot sto tisoč evrov na zaposlenega," je v obrazložitvi med drugim zapisala komisija.

Kritje stroškov in nadpovprečne plače

Podjetje RCM, ki je lani preseglo mejo 30 milijonov evrov prihodka, je po navedbah komisije eden redkih špediterjev, ki svojim zaposlenim krije odvetniške stroške in jim tako poleg nadpovprečne plače ponuja tudi močno psihološko varnost. Kot so med drugim še navedli v obrazložitvi, zdrave odnose v podjetju postavljajo na radar merjenja enako visoko kot zdrave finance.

Izobraževanje po lastnih željah in bogata knjižna zbirka

Podjetje Intera, ki se ukvarja z razvojem lastnega sistema za CRM, HRM in vodenjem projektov Intrix, je komisijo prepričalo z dejanskimi vlaganji v delovno okolje in ljudi. V knjižnici imajo več kot 300 knjig in zametek knjižnega kluba, vsak zaposleni pa ima letni proračun 500 evrov za izobraževanje po lastni izbiri, piše v obrazložitvi. Poleg tega zaposlenim omogočajo transparenten vpogled v delovanje podjetja.

Priznanje zlata praksa 2024 za inovativen pristop k rasti in razvoju ljudi, ki je lahko zgled in navdih preostalim, pa je prejela pobuda Innowave izziv: Funkcionalno in varno delovno okolje, ki so jo izvedli v 16 proizvodnih obratih Atlantic Grupe. Komisijo je pobuda prepričala, ker je bila zasnovana na treh ključnih dimenzijah sodobnega ESG-voditeljstva.