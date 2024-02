To Slovencem ob prazniku sporočata Pirc Musarjeva in Golob

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob kulturnem prazniku zapisala, da ni samoumevno, da lahko svojo kulturo svobodno oblikujemo in izražamo ter smo nanjo ponosni in do nje tudi kritični. Ob prazniku je zaželela, da bi jo proslavljali vsak dan. "Smo tisto, kar smo, zaradi bogastva naše kulture in zgodovinske dediščine," pa je v poslanici ob današnjem kulturnem prazniku zapisal premier Robert Golob. Ob prazniku je tudi povabil k obisku kulturnih ustanov.

Slovenski kulturni praznik potrjuje, da se Slovenci in Slovenke že dolgo zavedamo, da je kultura, ki je stara toliko kot človeštvo, naša sopotnica, poročevalka, ustvarjalka, izpovedovalka in objokovalka, še sporoča Pirc Musarjeva.

"Je zrcalna podoba nas, ker smo kultura mi. Raznoliki in svojevrstni, a hkrati neodtujljivi deli nečesa večjega od nas samih – človeštva in družbe," je zapisala predsednica. Prepričana je, da ji s ponosom priznavamo, da je eden od temeljev naše narodne samobitnosti in države.

Kot je že izpostavila predsednica, tudi ni samoumevno, da lahko svojo kulturo svobodno oblikujemo in izražamo, smo nanjo odkrito in iskreno ponosni in do nje tudi kritični. Izrazila je željo, da bi jo proslavljali vsak dan "v vsej njeni raznolikosti spoštljivo, doživeto in ponosno".

Spoštovanje do kulturnega ustvarjanja je ključno za oblikovanje nacionalne zavesti

Kot je zapisal premier Golob, je današnji dan posvečen prazniku kulturnega ustvarjanja in izjemnemu pomenu, ki ga kultura nosi v naši zgodovini.

"Slavimo izjemne ustvarjalke in ustvarjalce, ki so skozi stoletja pustili neizbrisen pečat v slovenski kulturi in umetnosti, hkrati pa več pozornosti namenjamo tudi umetnikom in umetnicam, ki ustvarjajo danes in tako sooblikujejo narodovo prihodnost," je navedel.

Premier je tudi čestital letošnjim Prešernovim nagrajencem in povabil k temu, da bi današnji dan posvetili kulturi in obiskali kulturne ustanove. "Skupaj soustvarjamo in varujemo bogastvo, ki določa in oblikuje našo identiteto," je še zapisal.