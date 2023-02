O Prešernu: kdo od poslancev ga dobro pozna in kdo bo moral obnoviti znanje? #video

Pred vrati je slovenski kulturni praznik, ko se bomo znova spomnili našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Prav je, da si na ta dan preberemo kakšno njegovo pesem in obnovimo nekaj znanja o njegovem ustvarjanju in življenju.

Znanje o našem največjem slovenskem pesniku so za Planet TV obnovili tudi nekateri slovenski poslanci. Odgovarjali so na vprašanja o tem, katera kitica Zdravljice je slovenska narodna himna, pa tudi, v kateri cerkvi se je Prešeren nesrečno zaljubil v Primičevo Julijo, kam gleda Prešernov kip na Prešernovem trgu, kako so Prešerna klicali otroci in podobno. Vas zanima, kateri poslanec našega največjega slovenskega pesnika dobro pozna in kdo bo moral obnoviti znanje? Odgovore si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.