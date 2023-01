Svetlana Makarovič bo na proslavi sprejela Prešernovo nagrado, ki jo je pred 23 leti zavrnila

"Ko bodo nagrade podeljene, bom prišla na oder in povedala pesem, saj je v moji poeziji moja moč," je pesnica o izročitvi Prešernove nagrade povedala v izjavi za 24ur.

Da se Prešernova nagrada Svetlani Makarovič lahko izroči, je prek družbenih omrežij v torek sporočila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Kot je zapisala, so na ministrstvu v Arhivu RS preverili, da je umetnica ni prevzela, zato je v skladu z zakonom to mogoče.

Prešernovo nagrado je zavrnila leta 2000

Svetlana Makarovič je Prešernovo nagrado zavrnila leta 2000, ker jo je prejel tudi pater Marko Ivan Rupnik. Ob aferi Rupnik se je pojavilo tudi vprašanje, kako postopati z nagrado. Svetlana Makarovič je izrazila pričakovanje, da ji jo bo država letos vrnila.

"Takoj po tem, ko sem to nagrado v celoti zavrnila, sem vrnila tudi častni znak svobode predsedniku države Milanu Kučanu s pripombo, da mi ta znak ničesar več ne pomeni, ker je prišlo do zlorabe Prešernove nagrade, ko si je Rimskokatoliška cerkev ugrabila in zlorabila nagrado s tem, da je razbila sam statut te nagrade. To sem sprejela kot žalitev mene kot osebe in mojega umetniškega opusa," je pred dnevi povedala za STA.