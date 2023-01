Svetlani Makarovič nameravajo vrniti Prešernovo nagrado

Na ministrstvu za kulturo so po navedbah časnika Delo potrdili, da Svetlana Makarovič lahko prejme Prešernovo nagrado, saj zakon o Prešernovi nagradi določa, da lahko ustvarjalec nagrado prejme le enkrat, in če jo je torej v celoti zavrnila, jo lahko zdaj prejme oziroma ji jo lahko izročijo. Da nagrade ni prevzela, so preverjali tudi v Arhivu Republike Slovenije ter dodali, da na ministrstvu za kulturo nimajo zadržkov do izročitve Prešernove nagrade Makarovičevi. "O tem še potekajo pogovori," so še dodali ob vprašanju o tem, kdaj bi jo lahko izročili.

Na vprašanje Makarovičevi, ali naj Rupnik ob razkritju spolnih zlorab redovnic iz skupnosti Loyola Prešernovo nagrado vrne, je ta za STA odgovorila, da bi bilo to spodobno in da pričakuje, da bo njej letos nagrada v celoti vrnjena, kot jo je v celoti zavrnila. "Čeprav je spomin na to precej grenek, tem bolj zaradi medijskega linča, ki se je sprožil po tem proti meni in je trajal leta in leta, tako rekoč vse do danes," je dejala Makarovičeva.

O vrnitvi nagrade, h kateri je Rupnika pozvala ministrica za kulturo Asta Vrečko, je spregovorila tudi zadnja Prešernova nagrajenka za življenjsko delo, multimedijska umetnica Ema Kugler.

"Mislim, da tu ni nobenega vprašanja. On nima kaj osebno odločati. Država mu je dala nagrado. To je treba izbrisati. Da se je na seznamu Prešernovih nagrajencev znašel tak človek, je pljunek na vse nas, ki bomo tam zraven," je za STA povedala Kuglerjeva, ta vztraja, da Rupniku, "ki je zločinec", nagrado lahko vzamejo.