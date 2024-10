To bolezen bodo odslej zdravili s proticovidnim zdravilom

V Ruandi potekajo prvi klinični testi v sklopu preizkusnega zdravljenja bolezni, ki jo povzroča virus marburg, je v torek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V preizkusno zdravljenje so vključili zdravilo remdesivir, ki se uporablja tudi za zdravljenje bolezni covid-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

WHO je na omrežju X sporočila, da po septembrskem izbruhu virusnega obolenja marburg v Ruandi in po začetku preizkusnega cepljenja začenjajo tudi preizkusno zdravljenje, ki "vključuje preizkušanje varnosti in učinkovitosti zdravila remdesivir – protivirusnega zdravila, ki se uporablja za zdravljenje covid-19 in MBP091 –, ki sproža tvorjenje posebnega protitelesa za boj proti virusu marburg".

Iz Ruande prihajajo spodbudne novice, je zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izrazil je zadovoljstvo, da v Ruandi v sodelovanju z WHO začenjajo prve klinične preizkuse zdravljenja bolezni, za posledicami katere je od septembra v Ruandi umrlo 13 ljudi. Skupaj so sicer zabeležili 58 primerov okužbe, 12 bolnikov je ozdravelo. Zaradi suma okužbe so opravili 2.700 testov, je povedal ruandski minister za zdravje Sabin Nsanzimana.

Izbruh bolezni je pod nadzorom

Po četrtkovih navedbah nadzornega zdravstvenega organa Afriške unije je izbruh bolezni v Ruandi pod nadzorom, poroča AFP.

Virus marburg je zelo nevaren patogen, ki povzroča obliko hemoragične mrzlice, krvavitve in tudi odpoved organov. Je del tako imenovane družine filovirusov, v katero spada tudi virus ebola, ki je v preteklosti že večkrat pustošil v Afriki.

Naravni gostitelj virusa marburg so afriški sadni netopirji, živali pa lahko virus prenesejo tudi na ljudi. Virus se nato s človeka na človeka prenaša s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami.

Za virus marburg še ni uradno priznanega cepiva ali protivirusnega zdravljenja.

"Preizkusno zdravljenje je rezultat dvoletnega dela skoraj 200 raziskovalcev, razvijalcev, uradnikov ministrstev za zdravje in partnerjev po vsem svetu ter iz 17 afriških držav, kjer obstaja tveganje razširitve filovirusov, kot sta ebola in marburg," so pojasnili v WHO.