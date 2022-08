To bo danes dogajalo v Kanalu ob Soči

V Kanalu ob Soči se bodo danes odvijali 31. skoki z mostu, prireja pa jih Turistično društvo Kanal ob Soči. Skoke organizirajo že od leta 1989, do zdaj pa so odpadli štirikrat: leta 1991 zaradi osamosvojitvene vojne, leta 2002 zaradi dežja ter lani in predlani zaradi epidemije covid-19.

Skoki s 17-metrskega kanalskega mostu potekajo v treh disciplinah: skok na noge, lastovka kot "kanalska disciplina" in figurativni skoki. Leta 2019 je zmago odnesel Britanec Aidan Heslop, najboljši Slovenec je bil Mariborčan Aleš Karničnik.

Predstavili se bodo tudi starodobniki

Danes dopoldan se bodo na kanalskem glavnem trgu predstavili vozniki starodobnih vozil s svojimi konjički. Popoldne bo na vrsti revija najmlajših skakalcev v vodo, ob 16. uri pa se bo začel uradni del tekmovanja. Na njem se bodo pomerili tudi tekmovalci iz Danske, Nemčije, Francije, Italije, BiH in Srbije, je povedal predsednik Turističnega društva Kanal Branko Dolenc.

Leta 2005 in 2006 so gostili svetovni pokal

Skoke v vodo bo popestrilo glasbeno dogajanje, del prireditve bo tudi predstavitev letošnje članske prve ekipe odbojkarskega prvoligaša Salonit Anhovo iz Kanala. Na športnem igrišču ob Osnovni šoli Kanal bo zvečer zabava.

Skoki z mosta so ena od prireditev z najdaljšo tradicijo v Kanalu. V letih 2005 in 2006 so jih organizirali za svetovni pokal. Najboljši skakalci sveta so takrat tekmovali z zvišanega odskočišča, od gladine Soče oddaljenega 23 metrov.