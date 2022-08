Natakar v Zadru: "Pri mizi za štiri ne smemo streči dvema osebama"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ni odvisno od mene. To je odločitev lastnika. Lastnik je ukazal, da pri mizi za štiri ne smemo streči dvema osebama," je v restavraciji La cucina v Zadru dejal natakar, piše Večernji list.

Turistična sezona je na vrhuncu. Tako kot nekoč je tudi v Zadru gneča. Ne glede na to, ali greste na dnevni ali večerni sprehod po Kalelargi ali katerikoli manjši ulici ali rivi, povsod je morje ljudi, je opisala hrvaška novinarka, ki se je v središču Zadra skupaj s teto usedla za mizo ene od restavracij in čakala, da pride natakar.

Ko sta želeli naročiti, ju je natakar najprej vprašal, ali sta sami. Ko sta odgovorili, da sta, pa je odvrnil, da jima ne more postreči in da ju prosi, naj odideta, saj je to miza za štiri osebe, ne za dve.

Teta je dejala, da sta hoteli sesti za mizo za dve osebi, vendar so vse že zasedene, ta miza za štiri pa je bila edina prosta. Predlagala mu je, da jima poišče mizo za dve osebi. Natakar je odgovoril, da je trenutno tistih nekaj miz za dva zasedenih.

"Ja, morali boste oditi. Ni odvisno od mene"

"Čakaj, hočeš nama povedati, da morava zdaj vstati in oditi, ker za to manjšo mizo sediva dve," je vprašala teta.

"Ja, morali boste vstati in oditi," je kratko rekel natakar. Ko sta ga vprašali, ali sliši, kaj govori in kako mu ni nerodno reči česa takega, je odvrnil:

"Ni odvisno od mene. To je odločitev lastnika. Lastnik je ukazal, da pri mizi za štiri ne smemo streči dvema osebama," je dejal natakar in skomignil z rameni.

"Lahko si samo predstavljam, kaj si mislijo tuji turisti, ki se znajdejo v enakem položaju, ko jim natakar, namesto da bi vljudno sprejel naročilo, reče, da morajo vstati in oditi ter tako sprostiti mizo, da bodo lahko zaslužili še na dveh," je zapisala novinarka in dodala, da se ji je to zgodilo v restavraciji La cucina.