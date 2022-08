Turistični delavec: Hrvaški turizem je doletelo neprijetno presenečenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko govorimo o letošnjem turističnem obisku in številu nočitev, rekorda iz leta 2019 ne bomo dosegli," je na eni od hrvaških televizij turistično sezono 2022 komentiral predsednik združenja hrvaških potovalnih agencij Boris Žgomba. Ob tem je razkril neprijetno presenečenje, ki ga letos opažajo hrvaški turistični delavci.

"Težko se primerjamo z Grčijo ali Turčijo. Trenutno je Hrvaška destinacija, kamor turisti prihajajo z avtomobilom, omenjeni destinaciji pa sta letalski. Velikokrat slišimo, da smo predragi. Na cene vplivata ponudba in povpraševanje," je v oddaji pojasnil predsednik združenja hrvaških potovalnih agencij Boris Žgomba.

Italijanskih gostov vse manj

Žgomba je spregovoril tudi o neprijetnem presenečenju, ki so mu letos priča hrvaški turistični delavci. Vsem manj Italijanov se namreč odloča za dopustovanje na Hrvaškem in posledično delež italijanskih gostov upada.

Kljub temu Hrvaška letos poka po šivih v primerjavi s preteklima dvema letoma. "Danes imamo velik naval turistov na letališčih. Dubrovnik je odličen primer tega, da moramo začeti upravljati naše destinacije," je še povedal Žgomba.

V prvi polovici letošnjega leta so največ nočitev ustvarili gosti iz Nemčije in Avstrije, sledijo gosti iz Slovenije, Poljske in Velike Britanije.