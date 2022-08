Nove naložbe na hrvaškem Ugljanu

Naložba bo potekala v več fazah, projekt pa bodo po napovedih končali predvidoma do konca leta 2025. Načrtujejo prenovo celotne infrastrukture in 780 postelj v različnih objektih.

"Naš namen je, da z izvedbo tega projekta Ugljan, Kukljico in Zeleno putno postavimo na zemljevid najboljših svetovnih destinacij," je povedal direktor ATR in podjetja Premium Star Hotels (PSH) Dino Manestar. Poudaril je, da so za izvedbo načrta razvoja Zelene punte dobili polno podporo lokalne uprave in prebivalcev.

Do leta 2024 bodo prenovili štiri zgradbe

Po načrtih bodo obnovili objekt s 138 apartmaji, ki jih bo po prenovi manj. Do leta 2024 bodo prenovili štiri zgradbe, v katerih je 40 apartmajev, ter podrli 80 bungalovov in zgradili 52 novih. Namestitev bodo ponujali še v 12 vilah z bazenom. Do leta 2025 naj bi prenovili hotel z okoli 60 sobami oz. 120 posteljami. Do konca tega leta pa bodo začeli gradnjo novega kluba na plaži z bazenom ter športnih in drugih rekreacijskih površin.

Družba ATR je letovišče Zelena punta prevzela od podjetja v stečaju Coninga. Zelena punta je bila odprta ves čas, a je naselje precej zapuščeno, ima neizkoriščene namestitvene zmogljivosti, športni tereni so opuščeni, infrastruktura je dotrajana. Nahaja se v borovem gozdu, ki ga želijo ohraniti v čim večji meri.

Za naložbo stoji slovaški naložbeni sklad

Za naložbo stoji slovaški zasebni naložbeni sklad Across. Zasebni vlagatelji bodo lahko vlagali v apartmaje, delno prek izdanih obveznic, delno prek pridobivanja lastniškega deleža, PSH, ki je v lasti Prime Tourist Resorts iz Bratislave, pa bo upravljal vsebine in namestitvene zmogljivosti.