To bo ena največjih vojaških naložb pri nas

Glede na letošnjo porabo in gospodarsko rast ocenjena realizacija za leto 2024 po navedbah ministrstva nakazuje obrambne izdatke v višini 1,35 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), nadaljevanje rasti pa je predvideno tudi v letih 2025 in 2026.

Tako so glede na sprejeta proračuna za prihodnji dve leti ter na podlagi Umarjeve jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2024 ocenjeni obrambni izdatki za leto 2025 na ravni 1,53 odstotka BDP, za leto 2026 pa na ravni 1,60 odstotka BDP. Postopno povečanje obsega obrambnih izdatkov je predvideno skladno z veljavno resolucijo o splošnem in dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040 ter Srednjeročnim obrambnim programom 2023–2028, so izpostavili.

Cilj je dvonamenska raba vojaške opreme

Po navedbah ministrstva bo večina sredstev namenjena vojaški obrambi, preostali del pa varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter upravljanju obrambnega sistema in kriznemu upravljanju.

Kot so navedli, vlaganja v modernizacijo in razvoj SV pomenijo večjo obrambno sposobnost države in vzdrževanje pripravljenost SV, pa tudi večjo odpornost proti novim varnostnim izzivom ter ohranjanje verodostojnosti države kot članice Nata in EU v vse bolj negotovem mednarodnem obrambno-varnostnem okolju.

Pri vlaganjih v modernizacijo ministrstvo sledi cilju dvonamenske rabe nabavljene vojaške opreme. Med pomembnejšimi cilji so izpostavili nadaljnje sodelovanje SV pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah ter zagotavljanje podpore drugim državnim organom.

Te prednostne naloge se po navedbah ministrstva kažejo tudi pri načrtovanih infrastrukturnih projektih, med katerimi so izpostavili gradnjo sodobnega nacionalnega centra za izredne razmere ob Bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljan, ki bi hkrati deloval kot vojaška bolnišnica. Rast obrambnega proračuna pa je tudi priložnost za podporo raziskovalni dejavnosti pri razvoju vojaških tehnologij z visoko dodano vrednostjo z vključenostjo slovenskih podjetij, so dodali.

Postona rast izdatkov v skladu z zavezami Natu

Na ministrstvu so še ocenili, da lahko sprejeta finančna načrta ministrstva za obrambo za leti 2025 in 2026 ob upoštevanju drugih potreb v državi in s časovnim prilagajanjem dinamike nabav zagotavljata postopno rast obrambnih izdatkov v skladu z danimi zavezami držav, članic Nata.

Načrtovana sredstva bodo po navedbah ministrstva še naprej omogočala pospešen razvoj pomembnih področij, kot so modernizacija SV ter sistema zaščite in reševanja, nakup vojaške opreme, ki omogoča dvojno uporabo, razvoj kadrov in zagotavljanje ustrezne popolnjenosti SV, vojaške infrastrukture ter vlaganj v področja raziskav in razvoja, v vojaško mobilnost ter krepitev civilne obrambe z vzpostavitvijo sodobnega nacionalnega kibernetskega centra.