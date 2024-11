Kot so danes poudarili v Bruslju, bodo s skupnimi javnimi naročili kritične obrambne zmogljivosti postale cenovno dostopnejše oboroženim silam držav članic, ki bodo s tem tudi izboljšale interoperabilnost. Jasnejše perspektive in večja predvidljivost spričo večjih pogodb bodo okrepile evropsko industrijo in ji omogočile, da proizvodne zmogljivosti prilagodi obrambnim potrebam Evrope. Dodali so, da bo skupno javno naročanje okrepilo obrambno pripravljenost v državah članicah Unije.

EU podpira dva projekta skupne nabave sistemov zračne in protiraketne obrambe, pri katerih sodeluje tudi Slovenija. Projekt Mistral podpira skupna javna naročila sistemov zračne obrambe Mistral zelo kratkega dosega v devetih državah članicah. Projekt JAMIE pa bo šestim članicam omogočil skupno javno naročanje sistemov zračne obrambe srednjega dosega IRIS-T SLM.

Tudi oklepna vozila in artilerijsko strelivo

Instrument za okrepitev evropske obrambne industrije bo podpiral tudi javno naročanje skupnega sistema oklepnih vozil ter dva projekta skupnih naročil različnih vrst 155-milimetrskega artilerijskega streliva.

Pet izbranih projektov predstavlja javna naročila v skupni vrednosti več kot enajst milijard evrov, vanje pa je vključenih skupno 20 članic EU.

Večina izbranih projektov vključuje tudi javna naročila obrambnih proizvodov, namenjenih Ukrajini, vključno s sistemi zračne in raketne obrambe ter strelivom.