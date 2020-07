Tesen boj za drugo mesto med SD in LMŠ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bi bile volitve jutri, bi zmagala SDS, LMŠ in SD pa bijeta tesen boj za drugo mesto, kažejo rezultati zadnje javnomnenjske ankete za časnik Delo.

Najnovejša raziskava, ki jo je med 6. in 9. julijem za časnik Delo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, je pokazala, da bi na volitvah z naskokom zmagala SDS. Če upoštevamo le glasove opredeljenih volivcev, bi stranka Janeza Janše zbrala 27,17 odstotka glasov.

Sledita LMŠ z 18,36 in SD s 17,18 odstotka glasov. Na četrtem mestu je Levica z 9,69 odstotka glasov, sledijo NSi s 6,31 odstotka, SNS s 4,11 odstotka in DeSUS s 3,82 odstotka glasov. SMC bi prejela 2,94 odstotka glasov.

Narasla podpora SD in SMC

Podpora SDS je približno enaka, kot je barometer pokazal prejšnji mesec, SD je podpora narasla za okoli dve odstotni točki (8. 6. so imeli 15,7-odstotno podporo). Da se je Socialnim demokratom zamenjava na vrhu stranke, ko je konec maja Dejana Židana zamenjala Tanja Fajon, obrestovala, so pokazale tudi prejšnje raziskave.

Prav tako se je skoraj podvojila podpora SMC (z 1,7 na 2,94 odstotka), kažejo rezultati ankete, ki jo je Mediana izvedla na reprezentativnem vzorcu 725 anketirancev.

V članku uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami. Odstotki se zato razlikujejo od dejanskih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še odstotek neopredeljenih.

Podobne rezultate je dala raziskava Nove24 s 5. 7., le da je malce več namerila SDS (31,2), LMŠ (20,7) in DeSUS (5,6), manj pa SD (16,5), Levici (9), NSi (5,2) in SMC, ki so ji namerili 0,5 odstotka glasov, če upoštevamo le glasove opredeljenih.

Raziskavo je na vzorcu 715 anketirancev izvedel Parsifal, obdobja, v katerem so merili podporo strankam, pa na Nova24 niso objavili.

Preberite še: