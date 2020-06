Velik skok SD, LMŠ padla krepko pod Fajonovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SDS še naprej močno vodi, SD je močno prehitela LMŠ in se povzpela na drugo mesto, kažejo rezultati zadnje javnomnenjske raziskave. Na velik premik kaže tudi primerjava raziskav Mediane za Pop TV in Ninamedie za Večer in Dnevnik, ki jo predstavljamo v daljšem časovnem obdobju. Od volitev 2018 SD nikoli ni bila pred LMŠ, je pa bila občasno Levica pred SD na tretjem mestu.