Pop TV: SD s Fajonovo pod LMŠ in celo Levico

SD po odstopu Dejana Židana, kot kaže, le ni uspel velik vzpon med volivci, ki ga je nakazala meritev Ninamedia za Večer in Dnevnik pred dvema tednoma. Po tisti raziskavi je SD, ki jo začasno do jesenskega kongresa vodi Tanja Fajon, krepko prehitela LMŠ Marjana Šarca. A že raziskava agencije Parsifal pred tednom za Novo24TV je pokazala obratno sliko. Po raziskavi Mediane za Pop TV, ki je bila objavljena danes, pa je SD celo pod Levico Luke Meseca.

Po meritvi Ninamedie za Večer in Dnevnik je bila SD, ko je ostala brez predsednika, že skoraj neverjetno visoko pred LMŠ.

Padec iz 22,2 na 12,5 odstotka

Med za stranke opredeljenimi volivci bi SD po tisti raziskavi volilo kar 22,2 odstotka anketiranih, LMŠ pa 15,9 odstotka.

Obratno razmerje sil pa je pred tednom pokazala raziskava agencije Parsifal za Novo24TV, po kateri bi za LMŠ volilo 18,2 odstotka anketiranih, SD pa 13,4 odstotka. Razlika pri SD, skoraj devet odstotnih točk, je bila neverjetna za en sam teden. Pomenila pa je vrnitev v "normalnost".

Mediana: Nižje SDS, LMŠ in SD, vzpon manjših strank

Podrobnejše si lahko rezultate agencije Parsifal, ki jih je Nova24TV objavila pred tednom, ogledate tukaj:

A po Mediani je SD zdaj še nižje. Rezultate je Pop TV objavila danes, za LMŠ bi po tej raziskavi glasovalo 15,3 odstotka glasujočih, za SD pa le 12,5 odstotka. Je pa ta delež, v primerjavi z mesecem prej, ko je stranko vodil še Dejan Židan, po Mediani vendarle rahlo višji, pomeni pa četrto mesto. Prehitela je SD tudi Levica s 13,4 odstotka.

Daleč pred vsem strankami je tudi po tej zadnji objavljeni raziskavi SDS Janeza Janše, ki pa ji je v primerjavi s prejšnjim mesecem popularnost padla. Podobno kot LMŠ. Pridobivajo pa v primerjavi z zadnjimi mesecih manjše stranke. S 5,6 odstotnim deležem bi denimo zanesljivo prag za vstop v državni zbor prestopila SNS Zmaga Jelinčiča

Relativno visoko sta s 6,8 odstotka po Mediani za Pop TV DeSUS Aleksandre Pivec in NSi Mateja Tonina s 7,3 odstotka. S tremi odstotki je visoko še SLS Marjana Podobnika, ki je pred SAB Alenke Bratušek s 2,7 in SMC Zdravka Počivalška s 1,7 odstotka.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Zato se odstotki razlikujejo od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še neopredeljene, tam so deleži za vse stranke zaradi upoštevanja neopredeljenih za okoli tretjino nižji.

Izvirne rezultate, ki jih je danes po Mediani objavil Pop TV, lahko preberete v članku na portalu 24ur, objavili so jih z naslovom: Priljubljenost padla tako SDS kot LMŠ, pridobiva pa SD s Tanjo Fajon na čelu.