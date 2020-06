Po Novi24TV SD ni pred LMŠ, močnejši NSi in DeSUS

Rezultati raziskav javnega mnenja Ninamedie in Parsifala so precej različni

SD, ki jo po odstopu Dejana Židana začasno vodi Tanja Fajon, je precej za LMŠ Marjana Šarca, je pokazala raziskava agencije Parsifal, ki jo je danes objavila Nova24TV. Ta rezultat je v nasprotju s tistim, ki ga je v začetku tedna izmerila raziskava Ninamedie za Večer in Dnevnik in v kateri je bila SD daleč pred LMŠ. Rezultat v bolj levo usmerjenima Večeru in Dnevniku in bolj desni Novi24TV je skoraj enak pri SDS, ki ostaja daleč pred drugimi strankami. Nižje pa so razlike med strankami velike in zanimive.

Precej bolje kot po Ninamedii so se po raziskavi agencije Parsifal za Nova24TV odrezale manjše koalicijske stranke NSi Mateja Tonina, DeSUS Aleksandre Pivec in SMC Zdravka Počivalška.

Če bi bile volitve to nedeljo, bi po javnomnenjski raziskavi Parsifala največ izmed vseh 732 anketirancev svojo podporo namenilo stranki SDS Janeza Janše, ki bi med opredeljenimi volivci zbrala 33,1 odstotka. Enako je med opredeljenimi namerila Ninamedia po raziskavi, katere rezultati so bili objavljeni v začetku tedna.

V primerjavi med raziskavami Mediane za Delo, Ninamedie za Večer in Dnevnik ter agencije Parsifal za Novo24TV prikazujemo preračune le za volivce, ki so opredeljeni za stranke, kar omogoča primerjave med raziskavami.

Ob SD se je po Parsifalu, če primerjamo z Ninamedio, slabše odrezala še Levica Luke Meseca.

Med drugim pa raziskava za Novo24TV še ugotavlja, da je več kot polovica vprašanih proti predčasnim volitvam.

Po raziskavi Parsifala je 56,5 odstotka anketirancev proti predčasnim volitvam, 36,2 odstotka jih meni, da je zanje zdaj primeren čas, 7,3 odstotka volivcev pa ne ve, ali bi bile v tem času primerne.

Kot poroča Nova24TV, je predčasne volitve podpiralo 37,8 odstotka volivcev, 5. junija je bil delež 44,3 -odstotni, 18. junija pa je ponovno padel na 36,2 odstotka.

Na čelu Socialnih demokratov je konec maja Dejana Židana zamenjala Tanja Fajon. Foto: STA

Čeprav je po zadnji javnomnenjski raziskavi Večera in Dnevnika SD na drugem mestu zamenjala LMŠ, kar naj bi se po ocenah mnogih zgodilo, ker je evroposlanka Tanja Fajon na čelu stranke zamenjala Dejana Židana, se je LMŠ po omenjeni raziskavi z dobrimi tremi odstotki razlike spet zavihtela na drugo mesto, pred SD.

SDS – 22,8 % LMŠ – 12,5 % SD – 9,2 % Levica – 5,9 % NSi – 5,4 % DeSUS – 4,1 %

31 odstotkov volivcev je neopredeljenih, SLS in NLS sta zbrala 2,9 odstotka glasov, Dobra država 1,7 odstotka, SAB 1,5 odstotka, SMC 1,1 odstotka in Pirati 0,3 odstotka.

Razlika med LMŠ in SD le slabih pet odstotnih točk

Če upoštevamo le opredeljene volivce, bi SDS dobila 33,1 odstotka glasov. Z 18,2 odstotka je na drugem mestu LMŠ, s 13,4 odstotka pa SD. Levica bi dobila 8,5 odstotka glasov, NSi 7,9 odstotka, DeSUS 6,0 odstotka, SLS in NLS 4,2 odstotka, Dobra država 2,5 odstotka, SAB 2,2 odstotka, SNS 2,1 odstotka, SMC 1,6 odstotka in Pirati 0,6 odstotka glasov, poroča Nova24TV.

Med tistimi, ki se bodo zagotovo udeležili volitev, bi jih 35,7 odstotka podprlo SDS, sledi LMŠ s 14,0 odstotka, SD z 12,5 odstotka, Levica s 6,4 odstotka, NSi s 5,3 odstotka, SLS in NLS s 4,3 odstotka, DeSUS s 3,1 odstotka, SMC z 1,9 odstotka vprašanih, SAB z 0,7 odstotka, SNS in Pirati pa bi prejeli vsaka po 0,5 odstotka glasov.

V grafičnem prikazu in članku uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo med različnimi raziskavami in z volitvami. Zato se odstotki razlikujejo (so višji) od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo tudi neopredeljene.

Če pogledamo, kaj se dogaja s podporo SDS in upoštevamo le opredeljene volivce oziroma tiste, ki bi zagotovo odšli na volitve, je po primerjavi anket, ki so jih objavili na POP TV 24. maja, v Večeru 15. junija in danes na Nova24TV, podpora SDS najbolj stabilna in se ves čas giblje pri opredeljenih volivcih okoli 33,1 odstotka, pri tistih, ki bi se volitev zagotovo udeležili, pa 35,7 odstotka.

Največje spremembe doživljata stranki LMŠ in SD, saj je zadnji zaradi menjave na čelu stranke v prejšnji raziskavi podpora močno poskočila, a se je tokrat z deležem glasov spet postavila na tretje mesto, za LMŠ.

Jutri bo rezultate meritve priljubljenosti strank objavil še POP TV, za katerega meri Mediana.