Teden po volitvah: kaj se dogaja na političnem parketu? #video

Včeraj je minilo teden dni od kar smo se državljani v največjem številu po letu 2000 odpravili na volišča, kjer je svoj glas oddalo kar 70 odstotkov volivcev. Odločitev državljanov je bila jasna, z najvišjim številom glasov v zgodovini je zmagala stranka Gibanje Svoboda. In ljudje so, kot je napovedal Robert Golob, vsaj v štabu stranke, plesali. Takoj naslednji dan pa so se že začela ugibanja, kakšno vlado lahko pričakujemo.

Takoj, ko je postalo jasno, da je Gibanje Svoboda zmagovalka volitev, se je v Cvetličarni začelo slavje, bolj zadržano in nekoliko presenečeno pa so rezultate volitev pričakali v doslej največji stranki SDS. Kot je povedal predsednik stranke Janez Janša, "SDS na teh volitvah ni nastopala s taktiko lijaka, da bi srkala vse glasove, ki so tako ali drugače bili naklonjeni vladni koaliciji. Nastopili smo kot team in kljub temu povečali število mandatov."

Odstop podpredsednika stranke SD

Ne ravno zadovoljni, a vseeno ne razočarani so bili tudi v stranki SD, ki je sicer najbolj verjetna koalicijska partnerica Gibanja Svoboda. "Jaz sem ponosna na svojo ekipo, ker smo dali vse od sebe. Nam je uspelo izpolniti skupni cilj, zamenjati vlado Janeza Janše," je dejala Tanja Fajon. Takoj po volitvah je iz stranke SD zaradi slabega volilnega rezultata odstopil podpredsednik stranke Jernej Pikalo.

Veliko večje razočaranje pa je bilo prisotno v še eni potencialno vladni stranki, Levici. Predsednik stranke Luka Mesec je takoj po izidu dejal, da "v imenu izvršnega odbora levice na tej točki tudi javno najavlja, da bodo že jutri svetu stranke ponudili svoj odstop."

Vlado bi lahko dobili v začetku junija

Že nekaj dni kasneje je svet stranke vodstvu izrekel zaupnico in podelil mandat za pogajanja za vstop stranke v vlado Roberta Goloba, vlado, ki si jo Golob želi sestaviti v rekordnem času, kar je zagotovil tudi predsedniku države Borutu Pahorju.

"Želimo, da je vlada operativna pred počitnicami, da se pripravimo na novi val covida jeseni in energetsko draginjo," je na srečanju dejal Golob, Pahor pa dodal, da bi, "če bi vse teklo nemoteno, vlado lahko dobili v začetku junija, približno prvi teden v juniju."

Pahor pozval k sodelovanju s strankami opozicije

Da v v novo vlado nikakor ne bo vabil strank vlade Janeza Janše, je Golob napovedal že pred volitvami. V stranki NSi sodelovanja z Golobom ne zavračajo. Po besedah Mateja Tonina, predsednika NSi, dialoga z Gibanjem Svoboda niso zavračali in so bili vedno naklonjeni dialogu in pogovoru. "Če bomo to vabilo dobili, se bomo seveda na te dogovore tudi odzvali," je bil jasen Tonin.

K sodelovanju s strankami opozicije je Goloba sicer pozval tudi Pahor. "Vidim priložnost na projektnem, programskem nivoju. Obstajajo nekateri izzivi, ki jih rabimo nasloviti v tem mandatu, ki bodo zahtevali ustavno večino in to avtomatsko pomeni pogovarjanje z opozicijo. Zagotovo pa ne vidim potrebe po tem v tem trenutku," pa o sodelovanju meni Golob.

Če Gibanje Svoboda sodelovanja ne bo ponudilo vsem parlamentarnim strankam, pa je videti, da ga bodo ponudili nekaterim strankam, ki so iz parlamenta izpadle. Golob naj bi namreč poskušal pritegniti nekatere kadre iz vrst LMŠ in SAB. Več o tem s kom bodo sodelovali in kdo bo prevzel vodilne položaje v novi vladi bo znano že prihodnji teden, ko se bodo sestali predsedniki strank bodoče koalicije.