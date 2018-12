Takšno vreme nas čaka konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva pretežno oblačno, ponekod po nižinah in ob morju tudi megleno. V najtoplejše jutro so se sicer danes prebudili v sredogorju.

Jutro je najtoplejše v sredogorju. Na Krvavcu, Ratitovcu, Slavniku in Lisci je 6, na Vršiču in Rogli pa 5 stopinj nad ničlo. — ARSO vreme (@meteoSI) December 28, 2018

Dobro jutro, danes sprva pretežno oblačno, popoldne od severa delne razjasnitve. Jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in meglo po nižinah. pic.twitter.com/UWTJpjz68m — ARSO vreme (@meteoSI) December 28, 2018

Popoldne se bo oblačnost od severa zmanjšala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nižinah bo lahko večji del dneva megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -2, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, na severovzhodu bodo možne rahle padavine. Zapihal bo severozahodni veter. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho.