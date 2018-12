Novost na Ljubljanskem gradu, ki bo vidna vseh 365 dni #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mestna in državna zastava skupaj na Ljubljanskem gradu.

Na Ljubljanskem gradu so imeli v preteklosti prostor le za eno zastavo. Večino leta je zato visela mestna zastava, šestkrat na leto pa državna. Od preteklega tedna pa bosta na stolpu vse leto plapolali obe.

Na stolpu Ljubljanskega gradu je v preteklosti večino dni v letu visela le mestna zastava. Šestkrat na leto, tako je zapisano v zakonu o grbu, zastavi in himni, pa jo je zamenjala slovenska.

Od preteklega tedna, nekaj dni pred praznikom samostojnosti in enotnosti, pa je mogoče na vrhu stolpa opaziti spremembo.

Občina sprejela tehnično rešitev, ki omogoča dve zastavi

Ljubljančani in številni turisti, ki so si pred koncem letu prišli ogledat prestolnico, so lahko videli novo ureditev na vrhu stolpa. Tam sta zdaj izobešeni obe zastavi skupaj, nova ureditev pa ni omejena le na praznične dni.

"Na Ljubljanskem gradu sta od prejšnjega tedna dalje ves čas izobešeni obe zastavi, državna in mestna. To je mogoče, saj smo sprejeli tehnično rešitev, ki to zdaj omogoča," o spremembi na Ljubljanskem gradu pravijo na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Po novem sta na stolpu dva drogova, tako da bosta ves čas plapolali obe zastavi.

Takšen je bil pogled na Ljubljanski grad, ko je visela bodisi mestna bodisi državna zastava:

Pred tem šestkrat na leto

V preteklosti se je v javnosti velikokrat pojavilo vprašanje, zakaj na stolpu visi le mestna zastava, ne tudi slovenska, ki po zakonu označuje pripadnost slovenskemu narodu.

Kdaj mora biti po zakonu izobešena slovenska zastava?

- 8. februarja, na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,

- 27. aprila, na dan upora proti okupatorju,

- 1. in 2. maja, na praznik dela,

- 25. junija, na dan državnosti,

- 26. decembra, na dan samostojnosti.