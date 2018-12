Ljubljanska občina se je uklonila in umaknila "pohujšljivega jelenčka"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jelena, ki je visel nad Ljubljanico, so konec novembra umaknili.

Pozorni opazovalci praznične okrasitev v Ljubljani so morda opazili, da je nad Ljubljanico še pred prižigom praznične okrasitve "izginila" ena od instalacij. Za ta korak so se na Mestni občini Ljubljana (MOL) odločili zaradi različnih pomislekov v javnosti.

Pretekli petek je večtisočglava množica napolnila središče Ljubljane, kjer je stari novi župan Zoran Janković prižgal praznično okrasitev v mestu.

Ulice in trge v središču prestolnice so začeli okraševati že v začetku oktobra, v drugi polovici novembra pa so eno od okrasitev, še preden je zažarela, že odstranili.

V okrasitvi je videl spolni akt

Okrasitev nad Ljubljanico pri vodnjaku na Novem trgu je zmotila nekatere posameznike, ki so svoje pomisleke objavljali na družbenem omrežju Twitter. Med bolj aktivnimi je bil Marko Gruden, ki se je kasneje tudi pohvalil, da je pomagal odstraniti skulpturo nad Ljubljanico.

Gruden je v okrasitvi videl "jelena, ki nateguje košuto", nato pa se pohvalil, da je njegova objava pripomogla k odstranitvi.

"Iskreno se opravičujem vsem za moje OSEBNO ZADOVOLJSTVO, ker sem s tvitom pomagal sprožiti umik 'Jelenčka Nategunčka' s Šuštarskega mostu. Tak motiv v decembrski okrasitvi nima kaj iskat IN zavračanje tega ni nikakršno nazadnjaštvo, ampak normalnost," je zapisal Gruden, sicer član podmladka NSi Mlada Slovenija.

Jelenčka umaknili zaradi različnih pomislekov javnosti

Na ljubljanski občini so pojasnili, da so okrasitev umetnika Zmaga Modica umaknili zaradi različnih pomislekov v javnosti.

"Po besedah avtorja je predstavljala prikaz dogajanja v naravi – eno od tem, povezanih z naravo, znanostjo, življenjem, spočetjem, ki vpleta elemente spolnosti in reprodukcije kot dele življenja, ki ga umetnik že vsa leta naslavlja v svojih prazničnih stvaritvah," so na MOL odgovorili na vprašanje, kaj naj bi "sporna" okrasitev nad Ljubljanico predstavljala.