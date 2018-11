Tri, dva, ena ... praznični december!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor, predvsem pa Koper sta s prižigom prazničnih luči letos pohitela, v večini preostalih mest in krajev po Sloveniji pa se bo praznično vzdušje začelo ta konec tedna.

V prestolnici je prižig praznične osvetlitve vsako leto velik dogodek, nič drugače ne bo letos. Drevi bo stari-novi ljubljanski župan Zoran Janković na Prešernovem trgu s prižigom vseh (uradnih) prazničnih luči v mestu naznanil začetek decembrskih praznovanj, obenem se bodo odprle praznične sejemske stojnice na Bregu, Prešernovem, Pogačarjevem in Kongresnem trgu ter Cankarjevem, Gallusovem in Petkovškovem nabrežju.

Prižig praznične osvetlitve v Ljubljani, ki bo danes ob 17. uri, bomo v živo prenašali na Siol.net.

Novost ljubljanske okrasitve sta dve novi smreki, ena je na Mali ulici, pred Mestnim igriščem, druga pa na Slovenski cesti, na križišču s Trdinovo ulico. Dopolnitve bo deležna tudi svetlobna okrasitev, dodanih bo namreč 50 svetlobnih zvezdic, novost bo tudi svetlobna povezava Brega in Gallusovega nabrežja.

Drsališče in kepališče na portoroški plaži

Tri tedne po odprtju koprske Čudolandije bodo luči zasijale tudi po preostanku slovenske obale. Drevi prižig lučk prirejajo v Izoli, v soboto bodo zasijale še v Piranu in Portorožu. Predvsem zadnji se je decembrskih praznovanj lotil še posebej ambiciozno. V parku hotela Kempinski Palace bo zaživel božično-novoletni sejem, sobotno odprtje bo pospremila povorka Ledene kraljice s svetlobnimi hoduljarji in drugimi artisti, nato pa se bo skozi december zvrstilo dvajset brezplačnih koncertov, animacij in predstav za otroke.

Od 15. decembra se bo dogajanje v Portorožu razširilo tudi na Trg prekomorskih brigad, kjer bo na pokritem prizorišču vrata odprla gastronomska tržnica, takrat pa bo na plaži in v parku pred hoteli LifeClass zaživelo še Ledeno kraljestvo z drsališčem in kepališčem.

1,2 milijona lučk v Mozirskem gaju

Drevi bodo luči - kar 1,2 milijona jih je - prižgali tudi v Božični bajki Slovenije, ki jo letos tretjič odpirajo v Mozirskem gaju. Tokrat imajo še posebej pomembnega gosta, luči bo namreč v spremstvu najmlajših obiskovalcev parka prižgal predsednik republike Borut Pahor, nato pa bo mozirska Božična bajka obiskovalce razveseljevala vse do 6. januarja.

Celjske lučke s Heleno Blagne

V knežjem mestu bodo prireditev Praznično Celje svečano odprli v soboto, ko bo župan Bojan Šrot prižgal praznično osvetlitev, ob tem pa bo zapela Helena Blagne. Praznični dogodki se bodo v Celju vrstili cel december, od otroških prireditev do kulturno-glasbenih dogodkov, med prizorišča so v Celju uvrstili celo erotično galerijo Račka, kjer bodo predbožični čas začinili s pripovedovanjem erotičnih zgodb.

Kdo bo luči prižgal v Kranju?

Tudi v Kranju bo pestro ves december, za otroke so vrsto presenečenj pripravili v Pravljičnem gozdičku, rekreativci bodo lahko nabirali kroge na drsališču na Slovenskem trgu, ob četrtkih pa bodo adventnim stojnicam pridružili ponudniki veganske hrane. V primerjavi s preostalimi večjimi slovenskimi mesti v Kranju praznične osvetlitve ne bodo prižgali ta konec tedna, ampak v ponedeljek, dan po drugem krogu lokalnih volitev - kdo bo župan, ki bo luči prižgal, tako še ni znano.

Na Bledu ukinili novoletni ognjemet

Praznično osvetlitev blejske Jezerske promenade bodo prižgali nocoj, med drugim bo v lučeh zasijala menda največja novoletna smreka v Sloveniji. Ob pisanih stojnicah bo medtem največ pozornosti zagotovo požel poštni urad decembrskih mož, kjer bodo lahko otroci napisali in oddali pismo s svojimi željami. Pa še to: potem ko so na Bledu zaradi varovanja narave najprej ukinili ognjemet na Blejskih dnevih v juliju, ga z letošnjim letom ukinjajo tudi na silvestrovo. Nadomestil ga bo izjemen laserski šov, obljubljajo.

Ognjeni spektakel na Ptuju

Najstarejše slovensko mesto bo v soju praznične osvetlitve zasijalo danes popoldan, prižig luči pa bo spremljal obisk Ledene kraljice, ognjeni spektakel na hoduljah, norčije škratov in drugih pravljičnih bitij. Na Ptuju napovedujejo še, da se bodo unikatni okrasitvi mesta, ki jo je zasnovala ptujska vizualna umetnica Stanka Vauda, pridružili še zvočni dražljaji.

