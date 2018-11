Decembrski izlet: kateri božični sejem boste obiskali letos?

Dunaj - od 17. novembra do 26. decembra

Foto: © Stadtwienmarketing

Avstrijska prestolnica je v tem delu Evrope sinonim za božične sejme. Po mestu jih je posejanih kakšnih 20, med njimi je največji in najbolj znan tisti pred dunajsko mestno hišo, poimenovan Dunajske božične sanje (Wiener Weihnachtstraum), kjer je ob stojnicah z božičnimi dobrotami in darili poskrbljeno tudi za rekreativne drsalce, med drevesi se namreč vije za tri tisoč kvadratnih metrov ledenih stezic.

Zagreb - od 1. decembra do 6. januarja

Foto: Julien Duval

Lani so se na zagrebški Advent, kot so poimenovali praznično decembrsko dogajanje v glavnem hrvaškem mestu, zlivale nepregledne množice. Zagotovo je k temu pripomoglo dejstvo, da si je zagrebški božični sejem že trikrat zapored prislužil naziv najboljšega v Evropi, po drugi strani pa ne gre zanikati, da ga je vredno obiskati. Dogajanje obsega vrsto zagrebških trgov in ulic, letos so ga razširili še na dodatne lokacije, ena glavnih atrakcij pa bo pestra kulinarična ponudba na stojnicah.

Colmar - od 23. novembra do 30. decembra

Foto: Colmar Tourisme

Mesto Colmar v francoski pokrajini Alzaciji je obiska vredna destinacija v vsakem letnem času, njegovo mestno jedro s pisanimi, z lesom obitimi zgradbami je namreč izjemno slikovito. Še posebej pravljično pa postane v adventnem času, ko se na mestnih ulicah odpre kar šest - za tako majhno mesto je to res veliko - božičnih sejmov z značilno kulinariko in izdelki lokalnih obrtnikov.

Budimpešta - od 23. novembra do 1. januarja

Foto: Pixabay

Veliki adventni sejem, ki ga v Budimpešti prirejajo pri baziliki svetega Štefana, je zasnovan tako, da tam prav vsakdo najde kaj zase - od tradicionalnih madžarskih specialitet do burgerjev, od folklornih spominkov do sodobnih ročnih izdelkov lokalnih obrtnikov in umetnikov, od drsališča in drugih zabavnih vsebin za otroke do sodobnega 3D-svetlobnega šova, s katerim bazilika svetega Štefana zasije v povsem novi luči.

Nürnberg - od 30. novembra do 24. decembra

Foto: Pixabay

V Sloveniji le redkokdo ob omembi božičnih sejmov najprej pomisli na Nemčijo, a ta tradicija je tam resnično pestra in bogata. Božični sejem v Nürnbergu velja za enega najstarejših, njegove korenine segajo v 17. stoletje, danes pa je najslavnejši božični sejem v Nemčiji. Po tradicionalnih dobrotah in izdelkih na osrednjih stojnicah se lahko sprehodite še po sosednjem prizorišču, kjer se na stojnicah predstavljajo mesta z vsega sveta, ki so pobratena z Nürnbergom.

