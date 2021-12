Takšno vreme nam napovedujejo za praznike

Danes in v prihodnjih dneh nas čaka megleno, oblačno in deževno vreme, ponekod tudi vetrovno. Čez dan se bo ogrelo do 8 stopinj Celzija.

Danes bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Marsikje v osrednji Sloveniji bo po nižinah večji del dneva oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3 stopinje Celzija, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

Oblačno in deževno bo

Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megleno. Čez dan bo v osrednji in vzhodni Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od –8 do –2 stopinji Celzija, ob morju okoli 2 stopinji Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od od 1 do 7 stopinj Celzija.

V petek bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. V soboto se bo dež na zahodu okrepil in se postopno razširil nad večji del Slovenije. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. Topleje bo.