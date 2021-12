Ko bo pri sebi uredila stvari …

Zadnji konec tedna je Anamarija Lampič na tekmi svetovnega pokalu v Dresdnu osvojila dve tretji mesti. Najprej na posamični tekmi, v nedeljo pa sta na dramatičnem ekipnem šprintu, ko se je Eva Urevc dvakrat znašla na tleh, osvojili tretje mesto. Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance, je na novinarski konferenci razkril, da ko so v drugih ekipah videli, da je Eva padla, so preostale tekmovalke nemudoma dvignile tempo teka.

Stopničke je že odpisala, nato pa …

"Logično," je najprej v smehu pokomentirala Lampičeva, ki je dejala, da je ni zajela panika, ker je Eva padla bolj na začetku tekme. "Morda sem odpisala stopničke, ampak nekako sva se priključili. Potem pa je Eva še enkrat padla … Po tistem padcu sem postala kar malce jezna in se spraševala, kako je mogoče, da nimava sreče. Na koncu sva se pobrali in s tisto jezo osvojili tretje mesto."

"Upam tudi na kakšno drugo ali prvo mesto. To si res želim." Foto: Guliverimage

Lampičeva je, kot je to že v njeni navadi, sezono začela nekoliko bolj rezervirano. Nato so se njeni rezultati začeli vzpenjati, tako da ima v tej sezoni tri tretja mesta. A tekmovalka kova, kot je Anamarija, si želi še več. Svoje višje cilje bo poskušala doseči na turneji Tour de Ski.

"Upam, da bo prišlo tudi kakšno drugo ali prvo mesto. To si res želim. Bomo videli, kako bo. Vedno se potrudim po svojih najboljših močeh. Na Tour de Ski sta glavni cilj oba šprinta. Torej v Lenzerheideju in Oberstdorfu, tam največ pričakujem. Razdalje morda dajem nekoliko na stranski tir. Vem, da je to super trening zame, ampak glede na to, da so letos olimpijske igre in da imam največ možnosti v šprintu, sem več časa posvetila šprintu in ne toliko razdalji," je povedala lani najboljša šprinterka, ki jo takoj po turneji Tour de Ski čakajo višinske priprave na prelazu Lavaze.

V Planici si želi gledalcev

Skoraj takoj po višinskih pripravah bo prišla na tekmo svetovnega pokala v Planico, kjer upa, da ne bo preveč utrujena in da bo lahko pred domačimi gledalci pokazala najboljše predstave. Datum svetovnega pokala v Planici je to sezono nekoliko ponesrečen.

"Ampak glede na to, da je tekma doma, se bomo prišli pokazat. Torej da nas lahko navijači pridejo pogledat in vidijo, kako vse skupaj poteka. Upam, da bodo navijači kljub slabši epidemiološki sliki lahko prišli. Jaz sem optimistična."

Delala je preveč napak

Nobena skrivnost ni, da so glavni cilj Anamarije Lampič olimpijske igre, ki jih ima v mislih, a se z njimi ne obremenjuje. Na olimpijsko tekmo gleda kot na vsako drugo. "Konkurenca na olimpijskih igrah je ista, tako da se ne obremenjujem preveč. Vem, česa sem sposobna. Želim si odpraviti manjše napake in zdi se mi, da bom lahko premagala tudi Majo (Maja Dahlqvist, švedska tekmovalka, op. p.)," pove 26-letna športnica iz Valburge, ki se zaveda, da bosta z Evo Urevc na OI v Pekingu favoritinji tudi v ekipnem šprintu.

Največjo konkurenco vidi pri Švedinjah, ki so močne tako kot ekipa in kot posameznice. Letos v šprintih kraljuje Maja Dalqvist, ki je zmagala na vseh štiri posamičnih šprintih, a to Anamarije ne bo ustavilo.

"Kot sem že povedala. Delala sem preveč napak, medtem ko je ona vse izpeljala suvereno. Moram še malo bolj naštudirati taktiko in odpraviti svoje napake. Ko bom pri sebi uredila vse stvari, mislim, da bi letos lahko premagala tudi Majo."

Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v ekipnem šprintu osvojili tretje mesto. Foto: Guliverimage

Seštevek v svetovnem pokalu je ne zanima

V skupnem seštevku v šprintu je daleč spredaj prav Maja Dalqvist, ki ima pred Anamarijo več kot 200 točk prednosti. Videti je, da se ji mali kristalni globus vse bolj izmika. "Morda se letos toliko ne obremenjujem s tem, ali bom prva ali ne in kakšen je seštevek. Jaz svoj globus imam in tega mi ne more nihče vzeti. Iz tekme v tekme grem sproščeno. Vem, česa sem sposobna, verjamem vase in to je tisto, kar meni največ pomeni.

"Težko je najti zares dobrega serviserja." Foto: Guliverimage

Servis: Iščemo naprej in iščemo nove ljudi

Na uvodni tekmi v Ruki je Anamarija Lampič potožila nad usklajenostjo slovenskega servisa, potem ko so v prejšnji nekateri člani zapustili slovensko reprezentanco. 26-letnica meni, da imajo težave predvsem pri klasični tehniki.

"Težko je najti zares dobrega serviserja. Iščemo naprej in iščemo nove ljudi. Pomagat pride tudi italijanski serviser. Našel ga je Steo (Stefano Saracco, trener Anamarije Lampič, op. p.). Njemu zaupam in verjamem, da mi je pripeljal pravo osebo. Jaz upam, da bomo našli pravega serviserja in da bo vse lepo steklo," pove Anamarija. Sicer za njene smuči skrbi Valentina Vuerich, ki je ne more prehvaliti: "Vse, kar je povezano s smučmi, ima ona čez. Mislim, da ni boljše osebe."