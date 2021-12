Anamarija Lampič, lani najboljša šprinterka v sezoni, je očitno prišla na prave tekmovalne obrate. Potem ko je bila že na tekmi svetovnega pokala v Davosu v posamični konkurenci tretja, je ta uspeh ponovila še v Dresdnu. Ob vsem tem naša najboljša tekmovalka na smučeh poudarja, da so njen glavni cilj olimpijske igre.

"Vsako leto začnem nekoliko bolj z rezervo. Sploh letos, ko so glavni cilj olimpijske igre in smo se res osredotočili samo na njih. Na uvodne tekme se sploh nisem ozirala. Kar je bilo, je bilo. Rezultati so bili vrhunski, ampak sama imam še višje želje. Vse skupaj se stopnjuje in upam, da se bo stopnjevalo do olimpijskih iger," je uvodoma povedala tekačica iz Valburge, ki je v skupnem seštevku šprinta trenutno na drugem mestu.

"Letos je bilo malo več poudarka na šprintu v prosti tehniki, kjer se mi zdi, da sem tudi napredovala." Foto: Guliverimage

Opaža napredek v prosti tehniki

Na turneji Tour de Ski bo Lampičeva svoje priložnosti iskala predvsem v šprintih, ki bosta na sporedu v Lenzerheideju in nato še v Oberstdorfu, medtem ko so tekme na razdalji bolj v drugem planu.

"To sta tekmi, na kateri sem najbolj osredotočena. Letos je bilo malo več poudarka na šprintu v prosti tehniki, kjer se mi zdi, da sem tudi napredovala. Tekme na razdalji tudi niso bile slabe. Veliko je še rezerve, ampak zdaj je na prvem mestu šprint. Tam lahko posežem po najvišjih mestih," je še povedala 26-letna slovenska športnica.

V Dresdnu je zelo dobro tekmovala tudi Eva Urevc. Ta je v posamični konkurenci zasedla šesto mesto, v ekipnem šprintu pa se je kar dvakrat znašla na tleh, a se jima je z Anamarijo z borbo in nekaj jeze vseeno uspelo prebiti na stopničke (tretje mesto).

Mihi uŠimenc nikakor ne uspe najti pravih občutkov. Foto: Guliverimage

V moški konkurenci je bil v Dresdnu edina svetla točka Vili Črv, ki je s 24. mestom osvojil svoje prve točke na tekmah svetovnega pokala. Veliko več so pričakovali od Mihe Šimenca, povratnika na tekme svetovnega pokala, potem ko je celotno lansko sezono zaradi poškodbe izpustil. Tudi Logatčan je vse prej kot zadovoljen s svojimi predstavami.

"Enostavno se mi še ni izšlo in sestavilo. Mislim, da je prevelika želja in na račun tega mi nekaj zmanjka. Upam, da se bom med prazniki umiril, da bom sestavil misli in nato šel svež in neobremenjen na štart," je povedal Šimenc, ki se je v svoji karieri ne tekmah svetovnega pokala že štirikrat uvrstil med najboljšo deseterico.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nejc Brodar bo pogrešal Dresden

Z rezultati na zadnjem prizorišču je bil zadovoljen tudi glavni trener Nejc Brodar, ki mu je nekoliko žal, da so letos v Dresdnu zadnjič organizirali tekmo svetovnega pokala. Tja sneg pripeljejo dva dneva pred tekmo. Serviserji in tekmovalci imajo le pol ure časa, da preverijo podlago in občutke. V slovenski ekipi so se znali prilagoditi tem razmeram. "Malo je grenkega priokusa, saj je Dresden v zadnjih letih slovenskemu teku na smučeh dal nekaj lepih rezultatov," je povedal Brodar.

Slovenski reprezentanti si bodo zdaj vzeli nekaj časa za počitek oziroma trening, nato jih že čaka Tour de Ski. Prva tekma se začne v Lenzerheideju, nato pa sledita še tekmi v Oberstdorfu in Val di Fiemmeju.